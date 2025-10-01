हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?

गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?

Gayatri Prajapati News: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हुए हमले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और इस हमले की जांच की मांग की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Oct 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमेठी से पूर्व विधायक गायत्री प्रसाद प्रजापति पर मंगलवार को एक अन्य कैदी ने जानलेवा कर दिया जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए. हालांकि अब वो खतरे से बाहर हैं. इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. 

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हुए हमले को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने जेल में हुए हमले की जांच की मांग की और कहा कि यूपी में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है. 

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल

सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा- 'भूतपूर्व विधायक व उप्र सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जाँच हो. उप्र में कहीं भी, कोई भी सुरक्षित नहीं है.' अखिलेश यादव ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की हैं.

इस घटना को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स (X) पर पोस्ट कर लिखा-   'जेल मे बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमले की खबर चिंताजनक है, जेल प्रशासन पूर्व मंत्री को समुचित इलाज उपलब्ध करवाये!' 

गायत्री प्रजापति की हालत खतरे से बाहर

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति गैंगरेप मामले में लखनऊ जेल में उम्रक़ैद की सजा काट रहे हैं. मंगलवार को एक सफ़ाई करने वाले कैदी ने उनके सिर पर अचानक हमला कर दिया और कई वार किए. इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए. जिसके बाद आनन-फ़ानन में उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच केजीएमयू भेजा गया. 

गायत्री प्रजापति के सिर में दस टांके आए हैं. उनकी हालत खतरे से बाहर हैं. देर रात उनकी पत्नी और अमेठी से सपा विधायक महाराजी देवी भी अस्पताल में उनसे मिलने के लिए पहुंची. उन्होंने कहा कि जब हमें खबरों से पता चला कि उनके पति पर हमला हुआ तो वो उन्हें देखने यहां पहुंची हैं. उन्होंने कहा कि "हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वक्त दें, हमारे पति की जान को खतरा है."

पत्नी महाराजी देवी ने बताया जान को खतरा

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ने इस हमले को लेकर बताया कि जिस कैदी ने उन पर हमला किया वो एक शातिर अपराधी था. उसका नाम विश्वास है और वो काफी दिन से जेल में बंद है. मुझे खुशी है कि हमारी जान बच गई है. ये सब अचानक हुआ, हमारा किसी से विवाद नहीं था. 

बता दें कि यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान गायत्री प्रसाद प्रजापति परिवहन/खनन/सिचाई मंत्री थे, फिलहाल वह गैंगरेप के मामले में लखनऊ जेल में बंद हैं. साल 2017 से गायत्री प्रसाद जेल में बंद हैं और कोर्ट ने साल 2021 में गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 

Published at : 01 Oct 2025 07:45 AM (IST)
Embed widget