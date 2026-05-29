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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो पुल हवा से टूट रहे हैं, उनपर ट्रैफिक चलेगा तो..', हमीरपुर हादसे पर बोले अखिलेश यादव

'जो पुल हवा से टूट रहे हैं, उनपर ट्रैफिक चलेगा तो..', हमीरपुर हादसे पर बोले अखिलेश यादव

UP News: हमीरपुर पुल हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 May 2026 02:53 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल के गिरने पर सियासत तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर निशाना साधा है. सपा मुखिया ने कहा कि जो पुल हवा से टूट जा रहे हैं उन पर जब ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा ये सोचकर ही डर लगता है. 

हमीरपुर हादसे पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना

सपा मुखिया ने हमीरपुर की घटनास्थल पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा- 'ये बहुत दुखदायी समाचार है कि उप्र के हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल भी हैं. राहत-बचाव कार्य तेज किया जाए और मृतकों का ससम्मान अंतिम संस्कार हो व परिजनों को मुआवज़ा दिया जाए. 

ये एक गंभीर बात है कि भाजपा के समय में हो रहा हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है. हर काम में 50% से भी ज़्यादा की भाजपाई कमीशनख़ोरी, इसकी मूल वजह है. कभी पुल गिरता है, कभी पानी की टंकी, तो कभी स्टेशन की दीवार और कभी इनके बनाए हुए भवनों की छतों से पानी टपकता है. 

जो पुल हवा से टूट जा रहे हैं, जब उन पर ट्रैफ़िक चलेगा तो क्या होगा, ये कल्पना ही डर पैदा करती है. हम अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने की अपील करते हैं.'

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हमीरपुर पुल हादसे पर सियासत तेज

इससे पहले सपा प्रवक्ता मनोज काका ने भी हमीरपुर में पुल गिरने के हादसे के पीछे बीजेपी के कमीशनखोरी को लेकर घेरा था. उन्होंने कहा कि हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल सिर्फ हवा के दबाव से गिर गया. यूपी में विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी है, आखिर गिरते पुल की ज़िम्मेदारी किसकी है? सीएम योगी से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है? रोम जल रहा है और नीरो चैन की बंसी बजा रहा है.

बता दें कि यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बनाए जा रहे पुल का बड़ा हिस्सा बीती रात आंधी-तूफान की वजह से गिर गया. इस हादसे में छह मजदूरों की मौत हो गई. पुल के मलबे में और लोगों के दबे होने की भी आशंका है. सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है. 

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Published at : 29 May 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Samajwadi Party Hamirpur Bridge Collapse
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