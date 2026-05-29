सहारनपुर: शाकुंभरी देवी मंदिर में देर रात आया सैलाब, भक्तों के वाहन बहे; कई श्रद्धालु लापता

उत्तर प्रदेश के सहराब्पुर स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में गुरूवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गयी , जब शिवालिक पहाड़ियों से हुई तेज बारिश से नदी के खोल में तेज बहाव आ गया, जिसमे कई श्रद्धालु और वाहन बह गए. सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. एक महिला का शव अभी तक बरामद हुआ है. जबकि तीन बच्चे अभी तक लापता हैं.

बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ ट्रैक्टर-ट्राली को भी बहा ले गया, कई वाहन भी इस बहाव में अभी लापता हैं. हताहतों की संख्या को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है. लेकिन शुक्रवार सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था. जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाला है.

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रात 12 बजे आया सैलाब

गुरुवार रात अचानक शिवालिक पहाड़ियों से तेज बारिश शुरू हो गयी, इसके साथ ही खोल नदी में इतनी तेज बहाव आया कि कई वाहन और श्रद्धालु बह गए. किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला. महिला का शव करीब एक किलोमीटर दूर बरामद हुआ. जबकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस हादसे से मंदिर परिसर अफरा-तफरी मच गयी. स्थानीय लोगों ने भी कई श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

शुक्रवार सुबह भी जिला प्रशासन की टीमें लापता लोगों को ढूँढने में लगी थीं. इसके अलावा नदी के बहाव में कई वाहन पानी उतरने के बाद दिख रहे हैं. जिन्हें अब निकलवाया जा रहा है. जबकि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

हादसे के बाद दर्शन को पहुंचे श्रद्धालू और उनके परिजनों का अब रो-रोकर बुरा हाल है. यहां बता दें कि शिवालिक पहाड़ियों से अक्सर इस तरह का तेज बहाव आ जाता है, जिससे शाकुम्भरी देवी पीठ पर पहले भी हादसे हो चुके हैं. लेकिन बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन द्वारा को स्थाई बंदोबस्त नहीं किए जा रहे.

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