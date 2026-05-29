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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- किसानों के मसीहा थे पूर्व प्रधानमंत्री

चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर CM योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- किसानों के मसीहा थे पूर्व प्रधानमंत्री

Lucknow News In Hindi: मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत मां का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया. इससे पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 May 2026 01:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम योगी ने विधान भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत मां का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ था. वह देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े थे. देश में कृषि, राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है. उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांव, खेत व खलिहालों से होकर जाता है. 

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सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए किसान 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए. शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए. चौधरी चरण सिंह द्वारा देशहित में किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया. 

किसानों के हित से जुड़े अनेक कार्यक्रम चला रही उत्तर प्रदेश सरकार

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए किसानों के हित से जुड़े अनेक कार्यक्रम चला रही है. इसमें लखनऊ में चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का निर्माण भी महत्वपूर्ण है. देश के प्रमुख राजनेता होने के साथ ही उन्होंने देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था. 

इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री केपी मलिक, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, विधायक नीरज बोरा, अमरेश कुमार, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल, रामचंद्र प्रधान, उमेश द्विवेदी आदि मौजूद रहे. इसके अलावा भी आज प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं.

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Published at : 29 May 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Chaudhary Charan Singh UP NEWS YOGI ADITYANATH
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