राजधानी लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है. पुलिस अब तक नामजद आरोपी शिवम यादव और शनि यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इस मामले की जाँच के लिए पुलिस की चार टीमें बनाई गई हैं. जो अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही है लेकिन, अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है.

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से आरोपियों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी की हाईटेक पुलिस आरोपियों की लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रही है. इस मामले में शिवम यादव और शनि यादव के अलावा एक अन्य अज्ञात युवक भी आरोपी है. पुलिस इस वारदात के सात दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है.

अब तक 12 सिम बदल चुके हैं आरोपी

आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 4 टीमें अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है. आरोपी बार-बार अपने मोबाइल नंबर और ठिकाने बदल रहे हैं. जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी अब तक 12 से ज्यादा मोबाइल सिम बदल चुके है.

बता दें कि पीड़िता जौनपुर की रहने वाली है और दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी. बीते दिनों वो छुट्टियों पर अपने घर आई थी. 15 मई को वो वापस दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से रवाना हुई थी. उसने ये बात अपने दोस्त को फ़ोन करके बताई थी, जिसके बाद आरोपी युवक लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुँच गया और उसने जबरन उसे ट्रेन से उतार लिया.

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पीड़िता को बंधक बनाकर गैंगरेप

आरोप है कि ट्रेन से उतारने के बाद आरोपी युवती को अपनी साथ सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट ले गया जहां उसे कॉफी में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे युवती बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद अगले दिन आरोपी शिवम् के दोस्त शनि ने भी उससे रेप किया और तीसरे दिन एक और युवक फ्लैट में पहुंचा और उसने भी युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया.

तीन दिन बाद जब पीड़िता की हालत जब बिगड़ गई तो आरोपी उसे दोबारा चारबाग स्टेशन से ही ट्रेन में बिठाकर भाग गए. जिसके बाद पीड़िता ने सारी बातें अपने परिवार को दी.

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