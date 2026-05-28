मुजफ्फरनगर में पलायन की चेतावनी, कई घरों पर लगे 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर, मचा हड़कंप

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर पलायन की मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. यहां के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के भिक्की गांव में एक ही परिवार के कई घरों की दीवारों पर 'यह मकान बिकाऊ है' लिख दिया गया. परिवार का आरोप है कि भाजपा से जुड़े एक स्थानीय नेता के दबाव और पुलिस कार्रवाई से परेशान होकर उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

खबर के मुताबिक 1 मई को गांव में मोटरसाइकिल निकालने को लेकर मुजाहिद अली और गुलाब पक्ष के बीच विवाद हुआ था. मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. इस झगड़े में कई लोग घायल हुए थे. इस घटना को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया.

घर के आगे लगाए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गुलाब पक्ष के छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अब गुलाब पक्ष का आरोप है कि पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि दूसरे पक्ष को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है. जिसके बाद गुलाब पक्ष के परिवार ने बकरीद से ठीक पहले गांव छोड़ने की चेतावनी दे दी.

परिवार की महिलाओं का कहना है कि उनके घर के लोग जेल में हैं और बाकी फरार हैं, ऐसे में इस बार उनके घर ईद नहीं मनाई जाएगी. पीड़ित परिवार का आरोप है कि दूसरे पक्ष का एक सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ा रहा है, जिसके चलते पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही है. परिवार का कहना है कि डर और दहशत के माहौल में अब गांव में रहना मुश्किल हो गया है.

UP Weather: यूपी आज से बदलेगा मौसम, नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 27 जिलों में गिरेंगे ओले

पुलिस प्रशासन ने आरोपों को किया ख़ारिज

पुलिस प्रशासन इन तमाम आरोपों को खारिज किया है. सीओ नई मंडी राजू कुमार साव के मुताबिक मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पलायन की बात कार्रवाई से बचने के लिए कही जा रही है. फिलहाल दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग कराई जा रही है और मामले को शांत कराने की कोशिश जारी है.

Eid Al Adha: बकरीद के बीच मलीहाबाद में हाई अलर्ट, कंसा पासी किले के बाहर भारी पुलिस बल तैनात