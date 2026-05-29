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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहमीरपुर पुल हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, बचाव अभियान तेज करने के निर्देश; 6 लोगों की मौत

हमीरपुर पुल हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, बचाव अभियान तेज करने के निर्देश; 6 लोगों की मौत

Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर के एएसपी ने बताया कि 28 और 29 मई की मध्यरात्रि करीब 2 बजे सूचना मिली कि मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बन रहे पुल का स्लैब गिर गया है.

By : आईएएनएस | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 29 May 2026 09:52 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भीषण तूफान की वजह से बड़ा हादसा हो गया है. यहां निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मलबे के नीचे दबकर छह मजदूरोंों की जान चली गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण हादसे का संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने प्रशासन को राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हुई मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. सीएम की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत व बचाव कार्य तेज करने का प्रशासन को निर्देश दिया गया. साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से अधिकारियों की ओर से संवाद बनाकर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए.

सीएम योगी ने राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने के दिए निर्देश

सीएम ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. जिला प्रशासन को एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य तेजी से संचालित करने हेतु निर्देश दिए हैं. सीएम ने आगे लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.

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हमीरपुर के एएसपी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि 28 और 29 मई की मध्यरात्रि करीब 2 बजे सूचना मिली कि थाना लालपुर क्षेत्र के मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बन रहे पुल का स्लैब गिर गया है, जिसके नीचे कुछ लोग दब गए हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और हम सभी तत्काल मौके पर पहुंच गए.

एएसपी ने की ओर से जानकारी दी गई कि अभी तीन लोग खंभे पर फंसे हुए हैं. उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ और हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है. छह लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिनमें से पांच लोगों की पहचान कर ली गई है. स्लैब हटाकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा.

मृतकों में बांदा और हमीरपुर जनपद के मजदूर शामिल

जानकारी के अनुसार, बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने से नीचे सो रहे कई मजदूरों मलबे में दब गए. मृतकों में बांदा और हमीरपुर जनपद के मजदूरों शामिल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के प्रयासों से कराया जा रहा था.

Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर में गिरा निर्माणाधीन पुल, 5 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई मजदूर

Published at : 29 May 2026 09:52 AM (IST)
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UP NEWS Hamirpur News Hamirpur Bridge Collapse
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