सपा का मिशन 2027 शुरू, श्यामलाल पाल ने बाराबंकी में कार्यकर्ताओं में भरा जोश

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जमीन पर उतरकर लोगों के बीच पहुंच बनाना शुरू कर दी है. इसी कड़ी में बाराबंकी के हैदरगढ़ में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ. सम्मेलन की अध्यक्षता सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि बाराबंकी की सभी विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचना होगा.

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संगठन को मजबूत करने पर जोर

श्यामलाल पाल ने कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जनता तक पहुंचाने तथा अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनाने के लिए संगठन को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनें और उन्हें पार्टी के मंच तक पहुंचाएं.

सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों और युवाओं के मुद्दों, पेपर लीक तथा चुनाव आयोग से जुड़े मामलों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रहना चाहिए और गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करना चाहिए.

ये नेता रहे मौजूद

कार्यक्रम में सपा प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह गोप, पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा, पूर्व एमएलसी राजेश यादव, विधायक सुरेश यादव, गौरव रावत, सुरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक राम मगन रावत, पूर्व विधायक रामगोपाल रावत, गौतम रावत, रमेश चौधरी, रामबक्श रावत पुचकारी, विवेक वर्मा और धर्मेंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

सम्मेलन में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, जनता के बीच पहुंच बढ़ाने और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिखाई दिया.

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