Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा का मिशन 2027 शुरू, श्यामलाल पाल ने बाराबंकी में कार्यकर्ताओं में भरा जोश

सपा का मिशन 2027 शुरू, श्यामलाल पाल ने बाराबंकी में कार्यकर्ताओं में भरा जोश

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बाराबंकी पहुंचे, यहां हैदरगढ़ में कार्यकर्ता सम्मलेन में आगामी चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को पढ़ाया पाठ. सपा की जीत का किया दावा.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 02 Oct 2026 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में  विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जमीन पर उतरकर लोगों के बीच पहुंच बनाना शुरू कर दी है. इसी कड़ी में बाराबंकी के हैदरगढ़ में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ. सम्मेलन की अध्यक्षता सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि बाराबंकी की सभी विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचना होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल
सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वृंदावन में प्रेमानंद के शिष्य की मौत पर उठे सवाल, संतों ने मांगी CBI जांच
वृंदावन में प्रेमानंद के शिष्य की मौत पर उठे सवाल, संतों ने मांगी CBI जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?
UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?

यह भी पढ़ें: यूपी में आज का मौसम अपडेट, साफ रहेगा आसमान, धूप के साथ बढ़ेगा प्रदूषण

संगठन को मजबूत करने पर जोर 

श्यामलाल पाल ने कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जनता तक पहुंचाने तथा अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनाने के लिए संगठन को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनें और उन्हें पार्टी के मंच तक पहुंचाएं.

सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों और युवाओं के मुद्दों, पेपर लीक तथा चुनाव आयोग से जुड़े मामलों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय रहना चाहिए और गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करना चाहिए.

ये नेता रहे मौजूद 

कार्यक्रम में सपा प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह गोप, पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा, पूर्व एमएलसी राजेश यादव, विधायक सुरेश यादव, गौरव रावत, सुरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक राम मगन रावत, पूर्व विधायक रामगोपाल रावत, गौतम रावत, रमेश चौधरी, रामबक्श रावत पुचकारी, विवेक वर्मा और धर्मेंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे.

सम्मेलन में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, जनता के बीच पहुंच बढ़ाने और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिखाई दिया.

यह भी पढ़ें: अखिलेश पर बरसे मंत्री राजभर और भूपेंद्र चौधरी, गिनाए पुराने 'कारनामे'

Published at : 02 Oct 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Shyamlal Pal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल
सोनभद्र: सड़क पर गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वृंदावन में प्रेमानंद के शिष्य की मौत पर उठे सवाल, संतों ने मांगी CBI जांच
वृंदावन में प्रेमानंद के शिष्य की मौत पर उठे सवाल, संतों ने मांगी CBI जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?
UP MLC Chunav: वाराणसी में सपा के सामने कांग्रेस भी उतारेगी कैंडिडेट, किसे नुकसान?
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट, संपत्ति जब्त करने का आदेश
विश्व
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
स्पोर्ट्स
75 साल में पहली बार, भारत ने फाइनल में चैंपियन टीम को रौंदकर जीता गोल्ड
75 साल में पहली बार, भारत ने फाइनल में चैंपियन टीम को रौंदकर जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
एग्रीकल्चर
6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना
6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना
कार
क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?
क्यों पेट्रोल कार से महंगी हैं डीजल कारें, किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेती है कंपनी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget