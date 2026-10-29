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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: 'जीत जीत होती है, चाहे एक वोट से हो', 307 मतों से MLC बने ध्रुव त्रिपाठी बोले

गोरखपुर: 'जीत जीत होती है, चाहे एक वोट से हो', 307 मतों से MLC बने ध्रुव त्रिपाठी बोले

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से BJP के ध्रुव त्रिपाठी को द्वितीय वरीयता में जीत मिली है. उन्होंने 307 मतों से जीत दर्ज की है. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव दूसरे स्थान पर रहे.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 29 Oct 2026 11:31 AM (IST)
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गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना लगभग 35 घंटे बाद सम्पन्न हुई. भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव त्रिपाठी को द्वितीय वरीयता में जीत का ताज मिला है. उन्होंने 307 मतों से जीत दर्ज की है. हालांकि औपचारिक घोषणा होना बाकी है. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव दूसरे स्थान पर रहे. इस चुनाव में 17 जिलों के 16 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य को आजमाया था.

शिक्षकों ने आखिरकार ध्रुव त्रिपाठी के नाम पर मोहर लगाई. जीत का अंतर भले ही कम रहा हो लेकिन मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी ने कहा, "जीत तो जीत होती है, चाहे वह एक ही वोट से क्यों न हो." उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजीव यादव को उनके संघर्ष के लिए बधाई दी.

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सीएम योगी को दी जीत की बधाई

उन्होंने कहा कि लड़ाई ऐसे ही लड़नी चाहिए. उन्होंने औपचारिक घोषणा के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि सीएम कार्यों और उनके विश्वास को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों ने उन्हें अपना मत दिया है और शिक्षकों के सम्मान में वह लगातार सड़क से सदन तक उनकी आवाज को मजबूत करने का कार्य करेंगे.

उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जो समस्या है और जो भी वादे किए गए हैं, उसे पूरा करने के लिए वह कटिबद्ध है. शासन से लगाए मंत्रियों तक वह बात करके शिक्षकों के हक और अधिकार को लेकर उनके विश्वास पर खरे उतरने का कार्य करेंगे.

संजयन त्रिपाठी उनके लिए शुभ हैं- ध्रुव त्रिपाठी

उन्होंने कहा कि संजयन त्रिपाठी उनके लिए शुभ है. वह 2008 से लगातार उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. जब-जब वह चुनाव लड़े हैं, तब तक उनकी जीत हुई है. निकटतम प्रतिबंध राजीव यादव द्वारा चुनाव में धांधली के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह उनका काम नहीं है. यह चुनाव आयोग का कार्य है. निष्पक्ष व निर्बाध रूप से चुनाव प्रक्रिया को संचालित रखा गया. अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो वह आरओ, एआरओ और चुनाव आयोग से करें. इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है.

'आपके मित्र को दुत्कार दिया' UP MLC चुनाव के बाद ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला

Published at : 29 Oct 2026 11:27 AM (IST)
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UP NEWS UP MLC Election 2026
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