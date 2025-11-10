ISIS के निशाने पर था RSS का लखनऊ दफ्तर, दिल्ली को भी थी दहलाने की साजिश, बड़ा आतंकी खुलासा

गुजरात एटीएस ने रविवार (9 नवंबर) को अडालज से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे और उनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से भी मिला. अब गुजरात ATS के सूत्रों के मुताबिक ISIS के निशाने पर लखनऊ RSS का दफ्तर था और दिल्ली को भी दहलाने की साजिश थी. लखनऊ RSS दफ्तर में बड़ा आतंकी हमले का प्लान था और दिल्ली आजदपुर मंडी में बड़ी तबाही मचाने का भी प्लान था.

यूपी के रहने वाले दोनो आतंकियों ने लखनऊ RSS दफ्तर की रेकी की थी और दोनों आतंकियों ने दिल्ली के आजादपुर मंडी की भी रेकी की थी. गुजरात एटीएस ने रविवार (9 नवंबर) को ही तीनों आतंकियों को गिरफ्तार किया था और इनमें से एक हैदराबाद का रहने वाला था और दो आतंकी वेस्टर्न यूपी के हैं.

बता दें कि गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने रविवार (9 नवंबर) को एक डॉक्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर हथियारों और रसायनों के साथ एक बड़ा आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने रहे थे.

गुजरात एटीएस के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सुनील जोशी ने बताया कि आरोपियों में तेलंगाना के एक और उत्तर प्रदेश के दो नागरिक हैं और वे हथियारों का आदान-प्रदान करने के लिए गुजरात में थे और उन्होंने एक शक्तिशाली जहर 'रिसिन' से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने यह भी खुलासा किया है कि उनका आका ड्रोन के जरिये हथियारों की खेप पाकिस्तान से भेजता है.

एक हैदराबाद और दो यूपी के रहने वाले हैं आरोपी

एटीएस ने गांधीनगर के अडालज के निकट तेलंगाना के हैदराबाद निवासी डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया, जिसके पास दो ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 कारतूस और अरंडी का चार लीटर तेल बरमाद किया गया. अन्य आरोपी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया गया.

