हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: SIR में लापरवाही पर एक्शन, 60 BLO और 7 सुपरवाइजर पर केस दर्ज करने के आदेश

ग्रेटर नोएडा: SIR में लापरवाही पर एक्शन, 60 BLO और 7 सुपरवाइजर पर केस दर्ज करने के आदेश

Greater Noida SIR News: डीएम मेधा रूपम ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और समयबद्ध दायित्व है. उन्होंने 67 कर्मचारियों में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Nov 2025 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारतीय निर्वाचन आयोग के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया. एसआईआर कार्य में ढिलाई को गंभीर मानते हुए डीएम मेधा रूपम ने कुल 67 कर्मचारियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए. 

इसमें 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए. आदेशों के बाद दादरी, जेवर और ईकोटेक-1 कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए. इस कार्रवाई से प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है.

डीएम ने दिए कड़े निर्देश

डीएम मेधा रूपम ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील और समयबद्ध दायित्व है. ऐसे में किसी भी स्तर की लापरवाही चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. इसलिए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है.

इसी बीच नोएडा की एक अध्यापिका पिंकी सिंह, जो बीएलओ के पद पर तैनात थीं, उनके त्यागपत्र का मामला भी चर्चा में रहा. सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा वायरल हुआ था. इस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि पिंकी सिंह ने विभाग को कोई आधिकारिक त्यागपत्र नहीं दिया है और न ही त्यागपत्र से जुड़ी कोई सूचना प्रदान की है. विभाग ने वायरल लेटर पर बताया है कि अध्यापिका अपना लगातार कार्य कर रही है.

इन इलाकों में हुई कार्रवाई

इस दौरान कार्रवाई हुई है कि ईकोटेक-1 कोतवाली 31 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. दादरी कोतवाली के उप-डीएम के निर्देश पर 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज हुई. जेवर कोतवाली में 17 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. सभी पर एसआईआर में लापरवाही का आरोप है.

डीएम मेधा रूपम की इस कार्रवाई के बाद एसआईआर कार्य में लगे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.

अधिकारियों ने यह भी कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकता है, और इसके लिए समय पर पारदर्शी और सही तरीके से कार्य अनिवार्य है.

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 09:12 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
Advertisement

वीडियोज

Dharmendra Ji Passes Away At 89, Bollywood ने खो दिया चमकता हुआ सितारा | Dharmendra Death News
Kailash Kher ने जब Cheap गानों के बीच Soulful Singing से किया Art का नया Era शुरू
Actor Dharmendra Passes Away: अलविदा धरम पाजी...8 दिसंबर 1935-24 नवंबर 2025 | Sunny Deol
Sholay की 50 साल पुरानी Motorcycle, Jai-Veeru की दोस्ती, यादें और Cinema की Legacy
Actor Dharmendra Passes Away: धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
नौकरी
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget