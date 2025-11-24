यूपी में फर्जी IPS और इंस्पेक्टर गैंग का भंडाफोड़, दबोचे गए 3 मास्टरमाइंड

यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव से तीन फर्जी पुलिस अधिकारियों को साइबर सेल ने गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया. बताया जा रहा है कि इस साइबर ठगी में पूरा गांव शामिल है. यह रैकेट पूरे देश में लोगों को फोन कर पोर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर ठगी करता था.

फतेहपुर साइबर सेल के गिरफ्त में तीनों शातिर जो बिना डिग्री के ही फर्जी IPS, इंस्पेक्टर बनकर लोगों को कॉल कर उन्हें अपना शिकार बनाकर ठगी करते थे. पुलिस फोर्स इन सब को पकड़ने को लेकर खाक छानती, लेकिन यह मोबाइल बंद कर चंपत हो जाते. साइबर सेल ने सर्विलांस की मदद से तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है.

साइबर सेल ने किया खुलासा

साइबर सेल ने सोमवार (24 नवंबर) को खुलासा करते हुए बताया कि यह सभी लोग फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अश्लील पोर्न वीडियो का उल्लेख करके आम जनमानस के साथ धन की उगाही कर रहे थे. जिन्हें मुखबिर की सटीक सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया.

बताया जा रहा है कि भगवानपुर गांव में लगभग दो दर्जन से अधिक लोग इस कृत्य में शामिल हैं. जहां पुलिस ने तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अन्य साथियों की तलाश भी जारी है. पुलिस की माने तो पूरा गांव ही साइबर ठगी का कार्य कर रहा है. इस पूरे मामले पर सीडीआर के माध्यम से शीघ्र अन्य लोगों को भी गिरफ्तार सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

लाखों की ठगी कर चुका गैंग

इस गैंग द्वारा अब तक लोगों को अपना शिकार बनाया गया है. आरोपियों द्वारा अब तक लाखों की ठगी की जा चुकी है. गांव के ही कई लोग इन वारदातों को धमकी देकर अंजाम देते हुए आए हैं. पीड़ितों की शिकायतों के बाद हरकत में आई पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है.

पुलिस द्वारा फर्जी ठगों के गिरोह को पर्दाफाश कर गिरफ्तार किया गया. पुलिस द्वारा इन आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है. तीनों ही आरोपियों को पुलिस द्वारा पूछताछ करने के बाद जेल भेजा जा रहा है. इसके अलावा हरकत में आई पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई.