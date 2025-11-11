हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का एक्शन, 30 अवैध खोखे और काउंटर जब्त

ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का एक्शन, 30 अवैध खोखे और काउंटर जब्त

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर अल्फा-दो में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें 30 अवैध खोखे जब्त किए गए. दोबारा उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की चेतावनी दी गई है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Nov 2025 11:11 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा शहर में सुचारू यातायात और साफ-सुथरे वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार (11 नवंबर) को सेक्टर अल्फा-दो में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस कार्रवाई में प्राधिकरण की अर्बन सर्विसेज विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से लगभग 30 अवैध खोखे और काउंटर जब्त कर लिए.

वहीं सेक्टर अल्फा-दो में लंबे समय से सड़क किनारे और दुकानों के सामने अवैध खोखे लग जाने से लोगों की आवाजाही और वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी. निवासियों ने कई बार प्राधिकरण से शिकायत की थी कि इन अवैध काउंटरों के कारण पैदल चलने वालों को भी फुटपाथ उपलब्ध नहीं हो पा रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार और एसीईओ प्रेरणा सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया गया.

सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई शुरू 

वहीं अभियान का नेतृत्व ओएसडी मुकेश कुमार सिंह ने किया. उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले दुकानदरों और खोखा संचालकों को नोटिस जैसी चेतावनी दी, लेकिन नियमों का पालन न करने पर सामान जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई. कुल 30 से अधिक अवैध काउंटर ट्रकों में भरकर प्राधिकरण कार्यालय ले जाया गया.

स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का किया है स्वागत 

अर्बन सर्विसेज विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सेक्टर में दोबारा अतिक्रमण करने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर न केवल खोखे हटाए जाएंगे बल्कि संचालकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे. स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है. उनका कहना है कि प्राधिकरण की इससे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, पैदल चलने वालों को सुविधा मिलेगी और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी.

Published at : 11 Nov 2025 11:11 PM (IST)
Greater Noida News UP NEWS
