नोएडा में रिपेयरिंग के लिए आए 1566 मोबाइल चोरी, कंपनी के कर्मचारियों पर लगा आरोप

नोएडा सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां मोबाइल फोन रिपेयर करने वाली कंपनी के ही कर्मचारियों ने अमानत में खयानत करते हुए 1566 मोबाइल फोन गायब कर दिए. इनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. कंपनी के अधिकारी ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित सूरज कुमार दास, जो सेक्टर-57 स्थित एक प्रतिष्ठित मोबाइल रिपेयर कंपनी में कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी के पास देश की कई नामी-गिरामी ब्रांडों के मोबाइल फोन रिपेयर के लिए आते हैं. सूरज दास के अनुसार लंबे समय से मोबाइल फोन की यूनिट में गड़बड़ियां देखी जा रही थीं, जिसके बाद आंतरिक जांच की गई. जांच में पता चला कि कंपनी के ही कई कर्मचारियों ने मिलकर भारी मात्रा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

सुरक्षा गार्ड समेत इन आरोपियों का नाम आया सामने

गौरतलब है कि पीड़ित ने जिन कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं, उनमें कबीर, अजय कुमार, सोहेल, इंजमाम अली खान, अभिषेक पांडे, अनुज कुमार, सुरक्षा गार्ड पंकज और शिवकुमार शामिल हैं. आरोप है कि इन सभी ने मिलकर रिपेयरिंग के लिए आए कुल 1566 मोबाइल फोन को अमानत में खयानत कर गुपचुप तरीके से गायब कर दिया. कंपनी की ओर से बताया गया कि इतने बड़े स्तर पर गबन करना किसी संगठित योजना का हिस्सा लगता है.

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

थाना सेक्टर-58 के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार के अनुसार, शिकायत प्राप्त होने के बाद तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम अब चोरी गए मोबाइल फोनों की रिकवरी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट गई है. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक चोरी किए गए मोबाइल फोनों की कुल कीमत लाखों रुपये में है, और यह मामला नोएडा में हाल के वर्षों में सामने आए बड़े कॉर्पोरेट गबन मामलों में से एक माना जा रहा है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस चोरी के पीछे कोई बाहरी गिरोह भी शामिल है या यह पूरी तरह आंतरिक कर्मचारियों द्वारा ही किया गया संगठित अपराध है. कंपनी प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान की रिकवरी करेगी.