गोरखपुर वाले सावधान! चेहरे पर लगाने वाले पाउडर से बन रही मिठाई, लीवर-किडनी हो सकते हैं खराब

दिवाली पर बाजार में चीनी की बनी मिठाई और गट्टे की खूब बिक्री होती है. मुनाफाखोर ग्राहकों को लुभाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. बाजार में उनकी चीनी की मिठाई दूसरे की तुलना में अधिक चमकदार दिखे, इसके लिए उसे टेलकम पाउडर, रंग और टीनोपाल से चमकदार बनाया जा रहा है. जो लीवर-किडनी खराब करने के साथ कैंसर की वजह भी बन सकता है.

अधिक बिक्री और मुनाफा कमाने की लालच में मुनाफाखोर भी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला यूपी के गोरखपुर का है. जहां पर खाद्य वि‍भाग की टीम ने ऐसी ही 400 किलोग्राम चीनी की बनी खिलौने वाली मिठाई को जब्‍त किया है. इसके साथ ही 350 किलोग्राम रंगीन खिलौनों को भी नष्‍ट कराया गया है.

गोरखपुर के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम दिवाली के पहले लगातार छापेमारी कर रही है. टीम ने कोतवाली थानाक्षेत्र के माया बाजार में सोहन गुप्‍ता के यहां छापा मारा तो वहां पर टेलकम पाउडर, टीनोपाल और ब्‍लीचिंग पाउडर से बताशा को चमकदार और सफेद बनाया जा रहा था. इसके अलावा टीम ने मौके पर से 200 से 250 ग्राम बना हुआ बताशा बरामद किया गया है. इसके अलावा चीनी के खिलौने और अन्‍य सामान थे. 350 किलोग्राम रंगीन खिलौने भी दुकानदारों से नष्‍ट कराया गया है. अन्‍य सामग्रियों को जब्‍त किया गया है.

कुछ मामले आए थे. इसके साथ ही खराब तेल में बनाई गई 200 किलो से अधिक नमकीन भी नष्ट कराई गई. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर जांच की. मियां बाजार स्थित शुभम गुप्ता की दुकान से बतासे का नमूना लिया गया. कार्रवाई करने वालों में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागेंद्र, नरेंद्र, श्रीनिवास, कमल शैलेंद्र शामिल रहे.

क्या बोले गोरखपुर के अधिकारी?

गोरखपुर के अपर आयुक्‍त खाद्य एवं औषधि डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दिवाली के त्‍योहार में तीन टीमें गठित की गई हैं. शहर और ग्रामीण इलाके में छापेमारी और निरीक्षण किया जा रहा है. इसी क्रम में टीम ने माया बाजार में छापा मारा था. वहां पर सोहन गुप्‍ता नाम के व्‍यापारी के यहां से चीनी के खिलौने, पेठा और बताशा बनाया जा रहा था. वहां पर पाया गया कि बताशा को चमकदार बनाने के लिए टेलकम पाउडर का इस्‍तेमाल किया जा रहा है.

सफाई के लिए टीनोपाल और ब्‍लीचिंग पाउडर तक का इस्‍तेमाल किया जा रहा है. ये चीजें काफी आपत्तिजनक हैं. इनका नमूना लिया गया है. नमूना लेकर कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद इन्‍हें नोटिस भेजी गई है. मौके पर से 200 से 250 ग्राम बना हुआ बताशा बरामद किया गया है. इसके अलावा चीनी के खिलौने और अन्‍य सामान थे. 350 किलोग्राम रंगीन खिलौने भी दुकानदारों से नष्‍ट कराया गया है. अन्‍य सामग्रियों को जब्‍त किया गया है.

टेलकम पाउडर का इफेक्‍ट बॉडी पर नहीं पता, लेकिन ये खाने की चीज नहीं है. इसलिए वे लोग इस पर काफी सख्‍ती कर रहे हैं. जिससे इस पर विराम लग सके. ये है कि सफेद रंग लाने के लिए टेलकम पाउडर, ब्‍लीचिंग पाउडर व अन्‍य चीजें मिला रहे हैं. लोगों को सफेद चीज और काफी रंगीन चीज से बचना चाहिए. जब मार्केट में इसकी डिमांड नहीं होगी, तो ये लोग इन चीजों से थोड़ा परहेज करेंगे. बाकी विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है. किसी को मिलावट की सूचना मिलती है, तो टोल फ्री नंबर 1800 180 5533 पर दे सकते हैं.