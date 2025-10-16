इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग और मारपीट! KPUC हॉस्टल का हुआ निरीक्षण

पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रावासों में रैगिंग और छात्र गुटों के बीच मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. मंगलवार देर रात एक बार फिर से के पी यू सी छात्रावास में रह रहे वैध और अवैध छात्रों के बीच मारपीट और बमबाजी की घटना हुई. इसके बाद बुधवार को पुलिस बल के साथ के चीफ प्रॉक्टर प्रो राकेश कुमार सिंह ने के पी यू सी हॉस्टल का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि हॉस्टल में मौजूदा समय में वार्डन और सुपरिटेंडेंट का पद खाली है.

इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हॉस्टल के निरीक्षण में यह पाया गया है कि कई छात्र अवैध रूप से यहां रह रहे हैं. जिनका एडमिशन भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है. कई ऐसे भी छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं, जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तो वैध छात्र हैं. लेकिन हॉस्टल के वैध छात्र नहीं है.

हास्टल खाली करा लिया जाएगा

उन्होंने कहा है कि पुलिस की मदद से के पी यू सी छात्रावास में रहने वाले छात्रों का सत्यापन किया गया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया जाएगा. उन्होंने कहा है कि इसके बाद नए सिरे से हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि हॉस्टल फीस जमा ना करने वाले छात्रों से हास्टल खाली करा लिया जाएगा.

गोरखपुर वाले सावधान! चेहरे पर लगाने वाले पाउडर से बन रही मिठाई, लीवर-किडनी हो सकते हैं खराब

चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिंह ने कहा है कि मंगलवार देर रात हॉस्टल में हुई बमबाजी की घटना की भी जांच की जा रही है. इस मामले में भी दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.