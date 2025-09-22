गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशु तस्करों के हमले में मारे गए नीट अभ्यर्थी दीपक गुप्ता के शोकाकुल माता-पिता से मुलाकात की और उन्हें पांच लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की है. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को उचित जांच और कठोर कार्रवाई के आदेश दिए है.

बता दें मृतक दीपक की गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र में सोमवार (15 सितंबर) को पशु तस्करों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर उसने पशु तस्करों को विरोध किया जिसके बाद छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया गया जिसमें उसमें जान चली गई थी.

सीएम योगी ने दिया आश्वासन

इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए, दीपक के पिता के कंधे पर हाथ रखा और परिवार को इस दुख की घड़ी में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. उन्होंने तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख का चेक भी परिवार को सौंपा है.

योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवार की चिंताओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए और अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई जाए. इस दौरान भाजपा सांसद रवि किशन भी मुख्यमंत्री के साथ थे.

क्या था पूरा मामला?

बता दें शहर के पिपराइच थानाक्षेत्र के महुआचाफी गांव में सोमवार-मंगलवार (15-16 सितंबर) की रात पशु तस्‍करों ने 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्‍ता की हत्‍या कर दी थी. पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है.

पशुओं को गांव से चुराने आए पशु तस्‍करों ने उस समय इस वारदात को अंजाम दिया, जब वो एक गांव में चार पहिया वाहन लेकर पशुओं की चोरी करने के लिए घुसे थे जिनका विरोध करने के लिए स्थानीय लोग और छात्र ने शोर मचाया था जिसके बाद पशु तस्करों ने हमला कर छात्र को पीट-पीटकर मार डाला.

वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसमें एक को मुठभेड़ में दबोचा था वहीं दो अन्य फरार आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.