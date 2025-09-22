हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politcs: शिवपाल सिंह यादव ने रालोद को बताया धोखेबाज, अब जयंत चौधरी के करीबी ने किया तीखा पलटवार

UP Politcs: शिवपाल सिंह यादव ने रालोद को बताया धोखेबाज, अब जयंत चौधरी के करीबी ने किया तीखा पलटवार

UP News: राष्ट्रीय लोक दल को लेकर सपा महासचिव शिवपाल यादव के बयान पर पार्टी नेता ने पलटवार किया है. जयंत चौधरी के करीबी नेता ने कहा कि "सपा ने धोखे के सिवा आज तक दिया ही क्या है."

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 02:20 PM (IST)

राष्ट्रीय लोक दल को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के दिये गए बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है. अब इस बयान रालोद की तरफ से पलटवार किया गया है. रालोद ने एक्स पोस्ट के जरिये शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला गया है. पार्टी नेता ने यह तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी ने धोखे के सिवाय आज तक क्या दिया है.

राष्ट्रीय लोक दल नेता रोहित अग्रवाल ने सपा महासचिव शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया है. रोहित ने एक्स पर लिखा, "समाजवादी पार्टी ने सिवाय धोखे के आज तक दिया क्या है, पहले मुलायम सिंह ने चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देकर पार्टी बना ली, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को धोखा देकर पार्टी पर कब्जा कर लिया."

"पार्टी बनाकर एक सीट के लिए तरस रहे थे शिवपाल"

आरएलडी नेता ने आगे कहा कि, "शिवपाल यादव ने पुत्र मोह में अपनी पार्टी पुनः समाजवादी पार्टी में विलय कर दी और उनके साथ गए सभी कार्यकर्ताओं को सड़क पर छोड़ दिया, इससे बड़ा धोखा इतिहास में नहीं हो सकता. कृपया अपने गिरेबान में झांके. शिवपाल यादव अपनी पार्टी बनाकर एक एक सीट को तरस रहे थे."

शिवपाल यादव के इस बयान पर भड़की रालोद

दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव से रविवार (21 सितंबर 2025) को शामली में पत्रकारों ने भविष्य में राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन को लेकर सवाल पूछा था. शिवपाल यादव ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा था कि, "धोखेबाजों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, उनसे दूर ही रहना होगा." आपको बता दें कि शिवपाल यादव यहां सपा एमएलसी किरणपाल कश्यप के घर पर पहुंचे थे. जहां उन्होंने उक्त बयान दिया था.

Published at : 22 Sep 2025 02:20 PM (IST)
UP Politics UP NEWS JAYANT CHAUDHARY SHIVPAL SINGH YADAV
