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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बाबरी वाली मस्जिद और मदरसों की फंडिंग...', राम मंदिर चंदा चोरी सवाल पर भड़के ब्रजेश पाठक

'बाबरी वाली मस्जिद और मदरसों की फंडिंग...', राम मंदिर चंदा चोरी सवाल पर भड़के ब्रजेश पाठक

Gorakhpur News In Hindi: Dy CM ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चंदा चोरी पर सवाल उठाने वालों से बाबरी वाली मस्जिद और मदरसों की फंडिंग का हिसाब मांगा है. जिला अस्पताल निरीक्षण के दौरान पाठक ने बयान दिया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 18 Jul 2026 06:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि बाबरी की जगह बन रही मस्जिद और मदरसों की फंडिंग कहां से आ रही है.

शनिवार को गोरखपुर पहुंचे ब्रजेश पाठक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया. उन्होंने चिकित्सा उपकरणों और रखरखाव की जानकारी ली साथ ही वार्ड में मरीजों का हाल जाना. निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा.

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“सपा को माफी मांगनी चाहिए”

पाठक ने कहा कि सपा को कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाकर सपा ने अपने हाथ खून से रंगे थे.

“सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना ठीक नहीं”

सपा नेता एचटी हसन के भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी के सवाल पर पाठक ने कहा कि जो लोग सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें. उन्होंने विपक्ष पर सनातन संस्कृति पर उंगली उठाने का आरोप लगाया.

“कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई”

पाठक ने गोरखपुर जिला अस्पताल में चिकित्‍सा उपकरणों और उनके रख-रखाव की जानकारी ली. इस दौरान उन्‍होंने वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल भी जाना. इस अवसर पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्‍होंने कहा कि आज राम मंदिर में चंदा चोरी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनसे पहले पूछिएगा कि केजरीवाल, सपा और कांग्रेस समेत जितने भी विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई है. कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने विपक्षी दलों से पूछा कि बाबरी की जगह बन रही मस्जिद के चंदे का हिसाब क्यों नहीं मांगा जाता.

बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट में चंदा चोरी का मामला हाल ही में सामने आया है. विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे साजिश बताते हुए जांच एजेंसियों को कार्रवाई सौंप चुकी है.

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Published at : 18 Jul 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
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