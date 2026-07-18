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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में चांद शाह बाबा की मजार पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त

मुरादाबाद में चांद शाह बाबा की मजार पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त

Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद के छजलैट में कैच की पुलिया के पास खलीलपुर अमरू गांव में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बनी चांद शाह बाबा की मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 18 Jul 2026 06:39 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिले के हरिद्वार स्टेट हाइवे पर छजलैट में कैच की पुलिया के पास खलीलपुर अमरू गांव में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बनी चांद शाह बाबा की मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. राजस्व विभाग की जांच में 58.40 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर मजार का निर्माण पाया गया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई.

जिला प्रशासन के अनुसार, अवैध अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. क्षेत्र लगातार दुर्घटना संभावित बना हुआ था. जिसके बाद निर्माण की जांच कराई गई. एसडीएम कांठ स्निग्धा चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर मौके की पैमाइश की गई. जांच में पता चला कि संबंधित भूमि श्रेणी-6 सार्वजनिक उपयोग रास्ते में दर्ज है जिसके 58.40 वर्गमीटर में अवैध रूप से मजार का निर्माण कराया गया था.

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58.40 वर्गमीटर हिस्से से हटाया निर्माण

इसके बाद भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर बनाए गए मजार क्षेत्र को लोक निर्माण विभाग व राजस्व की टीम ने ध्वस्त कराते हुए सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. मजार के अभी 58.40 वर्गमीटर हिस्से को ही हटाया गया है जिस पर अवैध निर्माण था. शेष की जांच चल रही है.

इस कार्रवाई के बाद से सामने आया कि छजलैट क्षेत्र के ही चौरा रसूलपुर गांव में भी ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से धार्मिक स्थल का निर्माण कराए जाने की शिकायत जिला प्रशासन से हुई है. इसके बाद राजस्व विभाग की टीम जांच में जुटी है. चर्चा है कि जल्द ही यहां भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है.

मस्जिदों और मजारों पर हो चुकी है कार्रवाई

इससे पहले डिडोरी गांव में तालाब में दर्ज भूमि पर बनाई गई अवैध मस्जिद, भोजपुर में चामुंडा मंदिर की भूमि पर बनी अवैध मजार, कांठ रोड पर बनी हजरत सुल्तान शाह की मजार, बेलवाड़ा गांव में अवैध रूप से बनी मस्जिद पर भी जिला प्रशासन बुलडोजर चला चुका है.

इसी तरह सात जुलाई को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय (टीएमयू) के पास तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनी बाबा फौलाद शाह की मजार को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया था. सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 06:39 AM (IST)
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