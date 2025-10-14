'प्रशांत किशोर ने थोड़ा-थोड़ा सबको किया डिस्टर्ब', बृजभूषण शरण ने क्यों कही ये बात?

पूर्व सांसद व भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह आज (14 अक्टूबर) को गोंडा दौरे पर पहुंचे. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में एक साथ कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है. साथ ही उन्होंने जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान दिया है. बृजभूषण शरण सिंह गोंडा स्थिति महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे.

बृजभूषण शरण सिंह ने बसपा की लखनऊ में हुई रैली को लेकर कहा कि, कुछ अटकले लगाईं जा रहीं थी कि उनके मतदाता इधर-उधर जा सकते हैं लेकिन रैली से एक बात साबित हो गया है कि उनकी मतदाता, उनके कैडर का वोट फिक्स है. बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि बसपा जब भी रैली करती है, वह इसी तरह की होती है.

बसपा के पास है मजबूत संगठन- बृजभूषण शरण सिंह

उन्होंने बताया कि बसपा के पास समर्पित कार्यकर्ता, कैडर और मजबूत संगठन है, जिससे वे चाहें तो इससे भी बड़ी रैली कर सकते हैं. उन्होंने इस रैली को लेकर किसी को परेशान न होने की सलाह दी. बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि इस रैली का भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

गाजा-इजरायल समझौते पर पूर्व सांसद ने दी प्रतिक्रिया

गाजा और इजरायल के बीच हुए समझौते पर उन्होंने ने शांति को ही एकमात्र समाधान बताया. उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल, सभी को इसी रास्ते पर आना होगा. डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के एक साथ रहने के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ऐसा संभव हो सकता है.

उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) का जिक्र करते हुए कहा कि बंटवारे के बाद उस पर कब्जा किया गया है. अगर वे उसे छोड़ देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, अन्यथा भारत उसे वापस लेगा.

"प्रशांत किशोर ने थोड़ा-थोड़ा सबको किया डिस्टर्ब"

वहीं, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की बिहार में आगामी भूमिका को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने थोड़ा-थोड़ा सबको डिस्टर्ब किया है. उन्होंने कहा कि मुझे यह नहीं लगता है कि वोट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि चुनाव जाकर के अंत में सिमट जाता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. फर्स्ट और सेकंड में ही सिमट जाता है लेकिन प्रशांत किशोर ने डिस्टर्ब तो सबको किया है.