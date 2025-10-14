गोंडा में खाद्य विभाग ने नष्ट करवाई मिलावटी और नकली मिठाई, 33 सैंपल भेजे गए लैब

दिवाली से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, गोंडा में खाद्य विभाग ने अब तक 5 लाख रुपये की लागत का नकली पनीर, छेना व अन्य खाद्य पदार्थ का विनिस्ट्रीकरण करवाया है. खाद्य विभाग ने अब तक 33 नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजा है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग टीम ने मनकापुर के कूड़ासन बाजार से एक मिठाई की दुकान से लगभग एक कुंटल 680 ग्राम दुर्गंध युक्त छेना मिठाई को नष्ट करवाया है जिसकी कीमत लगभग ₹300000 बताई जा रही है. गोंडा रोडवेज बस स्टॉप के पास लगभग पौने दो कुंतल नकली दुर्गंध मावा को भी जब्त कर नष्ट करवाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5500 रुपये बताई जा रही है.

खाद्य विभाग की टीम ने 33 नमूनों को भेजा लैब

खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि, मिठाई या पनीर के कारोबारी जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है. खाद्य विभाग की टीम ने 33 नमूनों को लेकर जांच के लिए लैब भेजा है, जिसमें अलग-अलग खाद्य पदार्थ बूंदी के लड्डू, पनीर, छेना आदि खाद्य सामग्री शामिल है.

5 लाख लागत की खाद्य सामग्री कराई गई नष्ट

उन्होंने बताया कि अभियान में अब तक हम लोगों ने डेढ़ लाख रुपये की विभिन्न खाद्य सामग्री को सीज किया है. लगभग 5 लाख रुपये की लागत की खाद्य पदार्थों का विनिष्टीकरण करवाया गया है. मनकापुर के कूड़ासन बाजार में कल दीपक गुप्ता के मिठाई की दुकान पर दुर्गंध युक्त 1 कुंतल 680 ग्राम छेना की मिठाई को नष्ट करवाया गया है जिसकी लागत लगभग ₹300000 है .

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

अधिकारी ने बताया कि आज सुबह इनपुट मिला था कि गोंडा रोडवेज बस अड्डे के पास नकली दुर्गंध युक्त मावा जिसकी लागत लगभग 55 हजार और वजन लगभग पौने दो कुंतल दृष्टिकोण करवाया गया है. अभी लगातार इनपुट मिलने के आधार पर लगातार हमारी टीम कार्रवाई करती रहेगी.

अब लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा रंगीन मिठाई और चांदी की वर्क लगी मिठाई को ना लें और मिठाई को जांच पर कहीं खरीदें अपनी सेहत सेहत और स्वास्थ्य की प्रति लापरवाही ना बरते.