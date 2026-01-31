गोंडा: प्रेमी से शादी की जिद पर भड़के पिता और भाई, करंट लगाकर युवती की कर दी निर्मम हत्या

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा: प्रेमी से शादी की जिद पर भड़के पिता और भाई, करंट लगाकर युवती की कर दी निर्मम हत्या

Gonda Crime News: गोंडा में ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता-पुत्र ने बेटी की करंट लगाकर हत्या कर दी. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Jan 2026 09:57 PM (IST)
About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Published at : 31 Jan 2026 09:57 PM (IST)
Gonda News Gonda Police UP NEWS
