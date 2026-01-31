गोंडा: प्रेमी से शादी की जिद पर भड़के पिता और भाई, करंट लगाकर युवती की कर दी निर्मम हत्या

यूपी के गोंडा से ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी की करंट लगाकर निर्मम हत्या कर दी और पूरी घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.



बताया गया कि, पिता-पुत्र प्रेमी और प्रेमिका के बीच रोड़ा बन रहे थे. जब लड़की अपने प्रेमी के साथ भागने के फिराक में थी, तभी पिता-पुत्र ने लड़की को पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं आरोप के मुताबिक, आरोपियों ने पुलिस को भ्रामक सूचना देकर गुमराह करने की कोशिश की. तभी लड़की के प्रेमी ने डायल 112 पर सूचना देकर पूरी घटना से पर्दा उठा दिया. एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि घटना का खुलासा करते हुए दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है.



एसपी विनीत जायसवाल के मुताबिक, 30 जनवरी की सुबह थाना कोतवाली देहात पर चंद्र प्रकाश पांडे जो थाना कोतवाली देहात के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई की उनकी पुत्री की करंट लगने से दुर्घटना में मौत हो गई है. इसी बीच डायल 112 पर परमेश्वर पाठक नाम के एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई की जिस महिला की मृत्यु हुई है, उससे कई वर्षों से उसकी बातचीत चल रही थी, वह दोनों आपस में शादी करना चाहते थे. लड़की के परिजन इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे. उसको आशंका है कि उन्हीं लोगों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है.

हत्या आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि, सभी तत्वों के संज्ञान में आते ही तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी कराई गई. टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पिता चंद्र प्रकाश पांडे और उनके पुत्र राहुल पांडे को गिरफ्तार किया गया है.

बेटी के प्रेम संबंध में विरोध में थे आरोपी पिता-पुत्र

एसपी के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जो लड़की थी वह पिछले कुछ वर्षों से परमेश्वर पाठक से बातचीत करती थी, जो उनके दूर का रिश्तेदार भी है, उसी से शादी भी करना चाहती थी. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिता-पुत्र दोनों ही इस रिश्ते के विरोध में थे, पूर्व में भी लड़की के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था.



आरोपियों ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन यानी 30 जनवरी की सुबह करीब 5:00 बजे चोरी चुपके घर से बाहर निकाल कर वहां से भाग जाना चाहती थी. पिता पुत्र द्वारा लड़की को पकड़ लिया गया, उसके हाथ पैर को बांधकर उसे बिजली के तार से पैर में टच करके करंट से मार दिया गया.

पुलिस को की गुमराह करने की कोशिश

आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि घटना को एक दुर्घटना का रूप देते हुए पुलिस को भ्रामक सूचना दी गई. पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बिजली की तार भी बरामद की है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की जा रही है.