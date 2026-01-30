हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, इसकी गवाही खुद...', यूपी में भिड़े BJP के मंत्री और विधायक तो आया कांग्रेस का रिएक्शन

Yogi Government: कांग्रेस पार्टी ने कहा कि BJP की सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अब इसकी गवाही खुद BJP के विधायक और BJP के नेता दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 30 Jan 2026 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के चरखारी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक ब्रजभूषण राजपूत का योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को बीच सड़क पर रोकना राजनीतिक चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है. दरअसल, भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत करीब 100 ग्राम प्रधानों और समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने और जल जीवन मिशन योजना की खामियों को बताने पहुंचे थे. ऐसे में इस घटना के बाद अब विपक्ष दल कांग्रेस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तंज कर रही है.

कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बीच सड़क पर योजना के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं.

कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट में क्या कहा?

इस पर कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि यूपी में BJP विधायक ने BJP सरकार के मंत्री को घेर लिया. BJP विधायक का कहना है- 'जल जीवन मिशन' स्कीम से जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है. कई साल से सड़कें खुदी पड़ी हैं, पाइपों में लीकेज है.

कांग्रेस ने आगे कहा, ‘ये बताता है कि BJP की सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अब इसकी गवाही खुद BJP के विधायक और BJP के नेता दे रहे हैं. दरअसल, कागजों में स्कीम का पैसा तो जारी हो रहा है, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा. ये सारी स्कीमें BJP नेताओं के बैंक अकाउंट को भरने के काम आ रही हैं.’

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ली चुटकी

वहीं, इस पूरे घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में तंज कसते हुए कहा, ‘हमने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं. पैसे कमाने और जमीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हों या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं. इसीलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘भाजपा के ही विधायक द्वारा, अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं. वैसे ये न सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है, दरअसल ये तो केवल सैम्पल या कहें नमूना है, हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है. इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे. भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है.’

Published at : 30 Jan 2026 10:07 PM (IST)
