हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP विधानसभा चुनाव से पहले होंगे उपचुनाव? सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई घोसी सीट

UP विधानसभा चुनाव से पहले होंगे उपचुनाव? सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई घोसी सीट

Ghosi Bypoll: सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद मऊ की घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई हैं. जिसके बाद जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव होंगे. ऐसे में बीजेपी-सपा में टक्कर देखने को मिलेगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का आज 20 नवंबर को निधन हो गया हैं. उनके निधन के बाद घोसी सीट एक बार फिर से खाली हो गई हैं. ऐसे में अब इस सीट पर 2022 के बाद दूसरी बार उपचुनाव होंगे. 

सपा विधायक के निधन के बाद घोसी सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे. नियमों के मुताबिक अगर किसी जन प्रतिनिधि की अचानक मृत्यु होने, अयोग्य ठहराए जाने या इस्तीफा देने के बाद कोई सीट खाली हो जाती है तो उस पर छह महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाते हैं. 

घोसी सीट पर होगा उपचुनाव

सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोसी सीट खाली हो गई हैं ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही इस सीट पर फिर से उपचुनाव कराए जा सकते हैं. ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से घोसी सीट पर मुकाबला देखने को मिलेगा. 

2023 उपचुनाव में विधायक बने थे सुधाकर सिंह

बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान ने इस सीट पर जीत हासिल की थी लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद 2023 में घोसी में उपचुनाव कराए गए. बीजेपी ने इस सीट से दारा सिंह चौहान को उतारा लेकिन सपा के टिकट पर सुधाकर सिंह ने उन्हें 50 हज़ार वोटों से हरा दिया था. 

सुधाकर सिंह की ये जीत खासी सुर्खियों में रही थी. लेकिन ढाई साल बाद अब ये सीट एक बार फिर से खाली हो गई हैं और जल्द ही इस सीट पर फिर से उपचुनाव होंगे. 

अखिलेश यादव ने जताया निधन पर दुख

सपा विधायक के निधन पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है. अखिलेश यादव आज सुबह ही उनके परिजनों से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी. अखिलेश यादव ने कहा- 'घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुःखद!ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो. 

सीएम योगी ने प्रकट किया शोक

यूपी के मुखिया सीएम योगी ने भी सुधाकर सिंह के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा- जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. 

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.' 

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लंबे समय से थे बीमार, मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

Published at : 20 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ghosi Bypoll Sudhakar Singh Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: 10वीं बार नीतीश ने शपथ लेते ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Bihar में Nitish Kumar को 'गद्दी', सम्राट-विजय बनेंगे डिप्टी । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar Next CM: बिहार में नीतीश रिटर्न्स - | Bihar News | NDA | CM Oath Cermony
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन | अमाल मलिक | गौरव खन्ना
बिहार में बहार, 10 वीं बार नीतीशे कुमार । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
टेलीविजन
TRP List: टॉप 5 से बाहर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शरद केलकर के शो का धमाल, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे
टॉप 5 से बाहर तारक मेहता... शरद केलकर के शो का धमाल, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget