उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का आज 20 नवंबर को निधन हो गया हैं. उनके निधन के बाद घोसी सीट एक बार फिर से खाली हो गई हैं. ऐसे में अब इस सीट पर 2022 के बाद दूसरी बार उपचुनाव होंगे.

सपा विधायक के निधन के बाद घोसी सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे. नियमों के मुताबिक अगर किसी जन प्रतिनिधि की अचानक मृत्यु होने, अयोग्य ठहराए जाने या इस्तीफा देने के बाद कोई सीट खाली हो जाती है तो उस पर छह महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाते हैं.

घोसी सीट पर होगा उपचुनाव

सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोसी सीट खाली हो गई हैं ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही इस सीट पर फिर से उपचुनाव कराए जा सकते हैं. ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से घोसी सीट पर मुकाबला देखने को मिलेगा.

2023 उपचुनाव में विधायक बने थे सुधाकर सिंह

बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान ने इस सीट पर जीत हासिल की थी लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद 2023 में घोसी में उपचुनाव कराए गए. बीजेपी ने इस सीट से दारा सिंह चौहान को उतारा लेकिन सपा के टिकट पर सुधाकर सिंह ने उन्हें 50 हज़ार वोटों से हरा दिया था.

सुधाकर सिंह की ये जीत खासी सुर्खियों में रही थी. लेकिन ढाई साल बाद अब ये सीट एक बार फिर से खाली हो गई हैं और जल्द ही इस सीट पर फिर से उपचुनाव होंगे.

अखिलेश यादव ने जताया निधन पर दुख

सपा विधायक के निधन पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है. अखिलेश यादव आज सुबह ही उनके परिजनों से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी. अखिलेश यादव ने कहा- 'घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन, अत्यंत दुःखद!ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुःख सहने का संबल प्राप्त हो.

सीएम योगी ने प्रकट किया शोक

यूपी के मुखिया सीएम योगी ने भी सुधाकर सिंह के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा- जनपद मऊ के घोसी विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं.

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.'

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लंबे समय से थे बीमार, मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस



