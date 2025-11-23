बिहार चुनाव के नतीजों पर सपा नेता सैय्यदा शादाब फातिमा बोलीं, 'वह वोट की चोरी नहीं बल्कि...'

एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है. गाजीपुर की जहूराबाद सीट से पूर्व विधायक व समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहीं सैय्यदा शादाब फातिमा ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है. सैय्यदा शादाब फातिमा ने कहा कि बिहार चुनाव में जो भी नतीजे आए हैं, वह वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती थी.

उन्होंने कहा कि बिहार में इतनी हड़बड़ी में SIR हुआ कि लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला. यूपी में भी SIR को लेकर तिथि निश्चित कर दी गई लेकिन यह प्रक्रिया आधी अधूरी तैयारी के साथ पूरी की जा रही है. कहा कि करीब 5 दिन पहले चुनाव आयोग का एक बयान आया कि 99.5% लोगों को एसआईआर के प्रपत्र बांटे जा चुके हैं, लेकिन स्थिति यह है कि सिर्फ उनके विधानसभा जहुराबाद में कई ऐसे गांव हैं, जहां आज तक लोगों के पास BLO के द्वारा कोई प्रपत्र नहीं दिया गया. उन्होंने चुनाव आयोग को झूठ बोलने की मशीन बताया है.

चुनाव आयोग से तिथि बढ़ाने की मांग

पूर्व विधायक ने कहा कि 4 नवंबर से एसआईआर का काम शुरू कर दिया गया लेकिन उनके विधानसभा में बीएलओ को सारे प्रपत्र 7 नवंबर को दिए गए. वहीं जो प्रपत्र गांव में भी पहुंचे हैं, वह 12 या 13 नवंबर तक पहुंचे हैं. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को BLO बनाए जाने पर कहा कि ऐसे लोगों को बनाया गया जिन्हें कोई अनुभव नहीं है. चुनाव आयोग से मांग की है कि 4 दिसंबर की तिथि को कम से कम 20 दिन और आगे बढ़ाएं. साथ ही पहले BLO को ट्रेन करें कि फॉर्म कैसे भरना है और ऑनलाइन करना है.

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बोला हमला

यूपी में एटीएएस से मदरसों की जांच कराने के सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा, "वह मदरसों की जांच एटीएस से कराना चाह रहे हैं तो करा लें लेकिन बिहार में जो डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी. क्या उनकी भी कोई जांच करेंगे? तमाम आपराधिक मुकदमे उन लोगों पर दर्ज हैं. शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में होम मिनिस्ट्री दी जाती है."

सम्राट चौधरी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने पर पूर्व विधायक ने कहा, "लोग कहते हैं कि चोर के हाथों में खजाना दे दो तो वह सुरक्षित रहेगा, शायद नीतीश कुमार और तमाम बड़े नेता यह सोचे होंगे कि चोर के हाथों में इसकी निगरानी दे दो तो चोरी ना हो."

'बिहार में लूट हुई लेकिन यह लूट यूपी में होगी'

उन्होंने आगे कहा, "वहीं दूसरे डिप्टी सीएम जब अपने क्षेत्र में गए थे, तब उनके ऊपर लोग गोबर फेंक रहे थे और वह व्यक्ति लंबे मार्जिन से जीत रहा है तो निश्चित रूप से बिहार में लूट हुई है लेकिन यह लूट उत्तर प्रदेश में नहीं होगी क्योंकि PDA के प्रहरी अब सजग हो गए हैं."