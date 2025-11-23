राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है

उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर अब पूर्ण हो चुका है, जिसको लेकर अब 25 नवम्बर को मंदिर पर धर्मध्वजा फहरायी जाएगी. इस दिन अयोध्या में भव्य क्रायक्रम प्रस्तावित है. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन को धन्यवाद देते हुए प्रदेश वासियों को एक पत्र लिखा है. जो खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है.

इस पत्र प्रदेश वासियों को प्रेषित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश निर्माण में सभी से सहयोग की अपील कर विकसित अयोध्या और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है.

जानें क्या बोले सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पत्र

योगी की पाती

मेरे प्रिय प्रदेशवासियों,

25 नवम्बर, 2025 (मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष, पंचमी, विक्रम संवत् 2082) को अयोध्या का नाम पुनः इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा. धर्म ध्वजा के पुनर्स्थापन से अयोध्या वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का स्वरूप लेगी. श्रद्धा श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह अनुष्ठान एक युग की पुनरावृत्ति नहीं, अपितु एक नए युग का आरंभ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से अयोध्या में हो रहा हर कार्य प्रभु श्रीराम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है. अयोध्या के वैभव को पुन: प्राप्त करने के पीछे असंख्य संतों, रामभक्तों और योद्धाओं के बलिदान की गौरवगाथा है.

अयोध्या विजन 2047 का ध्येय आज तीव्र गति से आकार ले रहा है. नई कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक आधारभूत सरंचना, तीव्र गति से हो रहे पर्यटन विकास, स्मार्ट सिटी और सोलर सिटी जैसे प्रयासों से वैश्विक स्तर पर अयोध्या एक सस्टेनेबल-समावेशी- आधुनिक शहर के रूप में स्थापित हो रही है. करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए श्रीरामधाम तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक सहज, सुरक्षित और सुगम हुआ है. प्रभु श्रीराम की नगरी विश्व मानचित्र पर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उदीप्त हो रही है, यहां विरासत का सम्मान भी है और अभूतपूर्व विकास भी. मेरी यही कामना है कि धर्म-ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो. आईए-हम सभी मिलकर राष्ट्रवाद के आदर्शों से प्रेरित, एक नव-उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें.



धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में पीएम मोदी आएंगे

बता दें कि धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक और धर्म अध्यात्म से जुडी हस्तियां पहुंचेगी. पूजित धर्म ध्वजा को पीएम मोदी श्रीराम मंदिर के शिखर पपर फहराएंगे.