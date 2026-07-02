गाजियाबाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दोस्तों ने जन्मदिन के बहाने बुलाकर उतारा मौत के घाट

गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के शांति नगर इलाके में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. युवक के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप है. परिजनों ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं. परिजनों के मुताबिक हत्या करने के लिए पहले युवक को खाटू श्याम ले जाया गया, फिर हरिद्वार, लेकिन वहां बात नहीं बनी तो जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया और फिर हत्या कर दी गई.

जिन दोस्तों से मृतक का झगड़ा हुआ था वही करना चाहते थे हत्या

यह तस्वीर 22 साल के मोहित शर्मा की है. मोहित शर्मा अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के शांति नगर में रहता है. मोहित के परिजनों के मुताबिक उसका अपने दोस्तों से 15 से 20 दिन पहले झगड़ा हुआ था. बाकी दोस्तों ने दोनों पक्षों का समझौता करवा दिया था.

परिवार का आरोप है कि जिन दोस्तों से मोहित का झगड़ा हुआ था वह उसकी हत्या करना चाहते थे. समझौते के बाद वह मोहित को खाटू श्याम और हरिद्वार ले गए थे. लेकिन वहां हत्या करने में सफल नहीं हुए. उन्होंने मोहित को बुधवार (1 जुलाई) की रात जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया. वहां उसे अधिक शराब पिलाई और उसके बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी.

वाराणसी: दालमंडी में 5 मस्जिदों पर PWD का एक्शन, सबसे पहले करीमुल्ला बेग मस्जिद पर चला हथौड़ा

पुलिस ने शराब पिलाने वाले संदिग्ध दोस्तों को लिया हिरासत में

वहीं पुलिस के मुताबिक एक युवक को चाकू से गोदकर हत्या की सूचना प्राप्त होते ही, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस हत्या के मामले में कुछ संदिग्ध दोस्तों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने उसे शराब पिलाई थी. पुलिस ने आगे की कार्रवाई की शुरू कर दी है.

Exclusive: चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा, भगवान राम के भक्तों के 18 लाख 7 हजार 63 रुपये करुणेश पांडेय ने लूटे!