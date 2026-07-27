मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा के चलते बदले गए रास्ते, एडवाइजरी जारी

कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक अस्थायी थाना भी स्थापित किया गया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक (यातायात) अतुल कुमार चौबे ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा केवल कांवड़ियों के आवागमन के लिए आरक्षित रहेगा.

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए 30 जुलाई से दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गंगा नहर मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इसके बाद चार अगस्त से 12 अगस्त तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लागू रहेगी.

झांसी: LLB छात्र संजय सिंह की हत्या का खुलासा, 2 गिरफ्तार

रामपुर तिराहे पर बना अस्थायी थाना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने पत्रकारों को बताया कि दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर तिराहे पर तुरंत प्रभाव से एक अस्थायी थाना स्थापित किया गया है जिसके प्रभारी उप निरीक्षक सुभाष चंद होंगे. उन्होंने बताया कि उनके साथ 18 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

राजमार्ग पर बढ़ाई जाएगी गस्त

पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान राजमार्ग पर गश्त बढ़ाई जाएगी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं. इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगी. इस दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने-अपने गृह नगरों के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.

घाटों पर तैनात रहेंगे पुलिस के प्रशिक्षित गोताखोर

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुजफ्फरनगर जिले में गंगा नहर मार्ग स्थित सभी प्रमुख घाटों पर पुलिस के प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए जाएंगे. इसके साथ ही कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली कुल 113 शराब की दुकानों को पर्दों से ढका जाना है. हालांकि, दुकानें खुली हैं और शराब की बिक्री जारी है.

UP चुनाव: अखिलेश यादव के बदले सुर! कांग्रेस से गठबंधन पर संशय?