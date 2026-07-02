वाराणसी: दालमंडी में 5 मस्जिदों पर PWD का एक्शन, सबसे पहले करीमुल्ला बेग मस्जिद पर चला हथौड़ा

वाराणसी: दालमंडी में 5 मस्जिदों पर PWD का एक्शन, सबसे पहले करीमुल्ला बेग मस्जिद पर चला हथौड़ा
Dalmandi News: बुधवार (1 जुलाई) के दिन दालमंडी बाजार में पहली बार मस्जिद पर हथौड़ा चला. योजना के तहत वाराणसी के दालमंडी बाजार को चौड़ा करके काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा.
- वाराणसी दालमंडी विश्वनाथ मंदिर मार्ग हेतु चौड़ीकरण हो रहा है.
- बुधवार को दालमंडी में पहली बार एक मस्जिद ध्वस्त हुई.
- छह चिह्नित मस्जिदों में से पांच PWD को पंजीकृत मिलीं.
वाराणसी के दाल मंडी का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए ध्वस्तीकरण जारी है. इसी क्रम में बुधवार (1 जुलाई) के दिन दालमंडी बाजार में पहली बार मस्जिद पर हथौड़ा चला. योजना के तहत वाराणसी के दालमंडी बाजार को चौड़ा करके काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा.
प्रोजेक्ट के तहत दालमंडी की गली को करीब 17 मीटर चौड़ा किया जाएगा और इसी के तहत 187 भवन और 6 मस्जिद को चिन्हित किया गया है. करीब 130 से अधिक मकान को ध्वस्त भी किया जा चुका है, लेकिन पहली बार दालमंडी स्थित मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया.
वाराणसी दालमंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, स्थानीय ने कहा कि- 'माइनॉरिटी की वजह से नहीं...'
ध्वस्तीकरण से पहले मस्जिद की हो चुकी है रजिस्ट्री
ABP News की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार (1 जुलाई) के दिन वाराणसी के दालमंडी बाजार में मस्जिद को भी ध्वस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया. दालमंडी को चौड़ा करने के लिए मकान के अलावा 6 मस्जिद को चिन्हित किया गया है और यह सभी मस्जिद कमेटी के सहमति के बाद ही ध्वस्त की जा रही हैं. इसके अलावा स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 5 मस्जिद पर हथोड़ा चला. सबसे पहले यहां चौक पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित करीमुल्ला बेग मस्जिद पर कार्रवाई की गई है.
इन छह मस्जिदों में लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और करीमुल्लाह बेग मस्जिद शामिल है. केवल लंगड़ा हाफिज मस्जिद पर अभी कार्रवाई नहीं शुरू नहीं की गई है. दरअसल, इन 6 मस्जिदों में से 5 की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग (PWD) के नाम पर की जा चुकी है. रजिस्ट्री पूरी होने के बाद ही मस्जिद के ढांचे को ढाहने का काम शुरू किया गया है.
सुर्खियों में रहा है दालमंडी
वाराणसी का दालमंडी बाजार बीते महीनों से लगातार सुर्खियों में है. अलग-अलग चरण में यहां PWD, नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. सबसे प्रमुख कार्रवाई बुधवार के दिन पहली बार दालमंडी के मस्जिद पर देखने को मिली. PWD के अधिकारियों ने जानकारी दी कि मस्जिदों को छोड़कर, अधिग्रहित की गई 105 संपत्तियों के लिए 62 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा भी दिया गया है.
बता दें कि दालमंडी के प्रोजेक्ट की लागत करीब 215–224 करोड़ रुपए का है. इसका उद्देश्य काशी विश्वनाथ धाम तक तीर्थयात्रियों की पहुंच को बेहतर बनाना है. इसमें गोदौलिया-मैदागिन रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 650 मीटर लंबी, ऐतिहासिक गली (दालमंडी) को 17.4 मीटर चौड़ी सड़क में बदलने का काम शामिल है. इसके तहत 187 भवनों को चिन्हित कर पहले नोटिस जारी किया गया है उसके बाद ही ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया गया.
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