अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में हुई लूट की एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज़ को मिली है. इस जानकारी के अनुसार 8 आरोपियों में से एक करुणेश पांडेय ने पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की धनराशि की गणना के दौरान चोरी की है. उसने माना की गबन और भ्रष्टाचार किया गया और बची हुई रकम ट्रस्ट को वापस किया गया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की निशानदेही पर ट्रस्ट के कब्जे में रखी गई धनराशि को गवाहों की मौजूदगी में बरामद किया गया. इसके बाद बरामद रकम को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर झोले में रखकर सील किया और नमूना मोहर भी तैयार की गई. यह कार्रवाई 26 जून 2026 को शाम 6:31 बजे की गई.

करुणेश पांडेय के पास से पुलिस को 500 रुपये के 3600, 200 के 33, 20 के 2, 5 का 1 नोट, 20 रुपये के तीन सिक्के, 10 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 21 सिक्के, 2 रुपये के 23 और 1 रुपये के सात सिक्के मिले. उसके पास से पुलिस को कुल 18 लाख 7 हजार 63 रुपये मिले.

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₹500 के 3600 नोट = ₹18,00,000

₹200 के 33 नोट = ₹6,600

₹20 के 2 नोट = ₹40

₹5 का 1 नोट = ₹5

₹20 के 3 सिक्के = ₹60

₹10 के 20 सिक्के = ₹200

₹5 के 21 सिक्के = ₹105

₹2 के 23 सिक्के = ₹46

₹1 के 7 सिक्के = ₹7 यानी कुल ₹18,07,063 (अठारह लाख सात हजार तिरसठ रुपये) बरामद किए गए हैं.

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इन सब खुलासों के बीच अयोध्या में करुणेश पांडेय के घर पहुंची. पुलिस ने इस दौरान भूसे के ढेर और बक्सों की तलाशी की.

सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पहली बार 27 मई 2026 को सामने आया था. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लवकुश मिश्र, अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्र और अविनाश शुक्ला को हिरासत में लिया था.