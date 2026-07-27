UP चुनाव: अखिलेश यादव के बदले सुर! कांग्रेस से गठबंधन पर संशय?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़ा बयान दिया है. सपा चीफ से अलायंस को लेकर एक सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं.

सपा चीफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता होने के आरोप लगा दिए थे.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा था कि इनसे, उनसे बुलवा लिया. यह मुद्दा कांग्रेस या बीजेपी का नहीं. युवाओं का है. इस पर सबको बात रखनी होगी. कन्नौज सांसद के इस बयान को लेकर माना जा रहा था कि वह कांग्रेस के इस कदम से नाराज हैं कि उन्हें या उनकी पार्टी को लोकसभा में बोलने के लिए नहीं कहा गया. सपा चीपफ ने यह भी कहा था कि अगर सदन में मांग सुन ली जाती तो हमें प्रधानमंत्री आवास धरना देने नहीं जाना पड़ता.

इतना ही नहीं संसद के बाहर जब पत्रकारों ने अखिलेश से इस संदर्भ में सवाल किया तब उन्होंने कहा था कि कोई नाराजगी नहीं है. मुझे जो बोलना था, मैने सदन में बोल दिया है.

AIMIM के ऑफर पर भी बोले अखिलेश यादव

सपा चीफ ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीनओवैसी के पीडीए ऑफर पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी से भी उलझो मत. ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. हम PDA के रास्ते पर चलते रहेंगे, सामाजिक न्याय का शासन स्थापित करेंगे और संविधान के तहत अधिकार व सम्मान सुनिश्चित करेंगे. हम जिस गठबंधन का हिस्सा हैं, उसने अभी-अभी (साल 2024 का लोकसभा चुनाव) BJP को हराया है और कई महत्वपूर्ण सीटें जीती हैं. हम PDA के साथ खड़े रहेंगे, सामाजिक न्याय की स्थापना की वकालत करते रहेंगे और उसी रास्ते पर बने रहेंगे.

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