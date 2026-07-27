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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में औवैसी से गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव? साफ कर दी तस्वीर

यूपी में औवैसी से गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव? साफ कर दी तस्वीर

UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में AIMIM चीफ असदुद्दीन औवैसी के साथ गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने बताया कि क्या वो एआईएमआईएम के साथ जाएंगे या नहीं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 27 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन औवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है. जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. सपा-कांग्रेस जहां उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही है तो वहीं अब इस मुद्दे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है. 

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के ऑफर को लेकर जब सपा अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने उस पर बड़ी नपी-तुली प्रतिक्रिया दी हैं. अखिलेश यादव ने कहा औवैसी के सवाल पर कहा कि "यूपी में अभी चुनाव दूर हैं..अभी लोकसभा में हम सब लोग एकसाथ हैं." 

औवैसी के ऑफर पर बोले सपा सांसद

वहीं दूसरी तरफ घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि  औवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का दावा करते हुए कहा कि "अभी जैसे-जैसे चुनाव आएगा, उनसे बहुत सारी बातें कहलवाई जाएगी और वो बहुत सारी बातें कहेंगे."  

इंडिया गठबंधन में सपा की सहयोगी कांग्रेस की ओर से भी यूपी में AIMIM से गठबंधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली हैं. काँग्रेस को राष्ट्रीय प्रवक्ता  सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि "औवैसी साहब माथे पर बंदूक़ लगाकर गठबंधन नहीं होता है. आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिन्दुओं की बात करती हैं, दोनों ही पार्टियां देश द्रोह जैसा काम करती है क्योंकि दोनों हिन्दुस्तानियों की बात नहीं करती हैं." 

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कांग्रेस ने दी बीजेपी से गठबंधन की सलाह

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन जो लोग यहां की आवाम को हिन्दुस्तानी समझते हैं. हिन्दू मुसलमान नहीं समझते, उनका होता है. जिस तरह से आप अखिलेश यादव और काँग्रेस के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. उस धमकी भरी भाषा के बाद कहते हैं कि हमें गठबंधन करना है वो किसी भी पार्टी को स्वीकार नहीं है. आप जाईए भाजपा के साथ गठबंधन कर लीजिए. 

बता दें कि असदुद्दीन औवैसी ने बीते दस दिनों में दूसरी बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है. औवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को यूपी की सत्ता से रोकना. हम इसके लिए पूरी तैयार हैं और ये आपसी बातचीत के लिए एकदम सही समय है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 27 Jul 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Akhilesh Yadav UP News AIMIM Samajwadi Party
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