जनगणना टीम को घर का पता बताने पर मार दी गोली! गाजियाबाद में पड़ोसियों के बीच लड़ाई
Ghaziabad News In HIndi: दोनों पड़ोसियों में पहले भी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था, लेकिन इस तरह की वारदात हो जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां घर में बैठे 55 वर्षीय वीरेन्द्र त्यागी को उसके पडोसी रामपाल चौधरी ने गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की वजह जनगणना की जानकारी देना बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
दोनों पड़ोसियों में पहले भी आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था, लेकिन इस तरह की वारदात हो जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था. उधर इस घटना से आसपास के लोग भी हैरान हैं.
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क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, आदर्श नगर कालोनी निवासी वीरेन्द्र त्यागी और रामपाल चौधरी दोनों पडोसी हैं. इनमें आए दिन किसी न किसी छोटी-मोती बात पर विवाद हो जाता है. रामपाल चौधरी ने पुलिस को बताया कि वीरेन्द्र जनगणना कर्मियों को उसके घर लेकर आया. इस बात से वह उससे नाराज था और शनिवार को जब वा बरामदे में अपने घर में बैठा था तब उसे घोली मार दी.
वीरेन्द्र त्यागी को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उधर गोली लगने से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, उन्होंने लिखित में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
सूचना मिलते ही घटनास्थल पर थाना पुलिस पहुंच गयी और सबसे पहले घायल को अस्पताल भिजवाया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आरोपी रामपाल चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है. बाकी पूछताछ की जा रही, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी. इन दोनों पड़ोसियों में पहले भी विवाद हो चुके हैं.
महज जनगणना की जानकारी देने पर पडोसी द्वारा इस तरह की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गयी है. किसी को यकीन भी नहीं हो रहा कि कोई इस हद तक जा सकता है.
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Source: IOCL