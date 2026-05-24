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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: बिजली व्यवस्था पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त, अधिकारियों की लगाई क्लास, दी चेतावनी

मुजफ्फरनगर: बिजली व्यवस्था पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त, अधिकारियों की लगाई क्लास, दी चेतावनी

UP News In Hindi: मुजफ्फरनगर में लगातार बिजली समस्याओं बने रहने को लेकर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विद्युत विभाग के खराब बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 24 May 2026 01:08 PM (IST)
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उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार सामने आ रही बिजली समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार अब सख्त नजर आ रही है. शनिवार (23 मई) को प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खराब बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई और स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पुराने-जर्जर तार, ओवरलोडिंग की समस्या खत्म करने के निर्देश

मेरठ रोड स्थित फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में आयोजित बैठक में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान मंत्री ने शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए तुरंत प्रभाव से ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहर के तीनों सबडिवीजनों को डबल करने की प्रक्रिया तेज की जाए. साथ ही पुराने और जर्जर तार बदलने, ट्रांसफार्मरों की फेजिंग, ओवरलोडिंग की समस्या खत्म करने और जरूरत के मुताबिक नए ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी तय समय सीमा में पूरा किया जाए.

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किसी भी क्षेत्र के JE के फोन ना उठाने पर सख्त कार्रवाई

मंत्री ने आगामी छह महीनों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए, ताकि शहर की बिजली व्यवस्था में स्थायी सुधार हो सके. बैठक में व्यापारियों और उद्यमियों ने बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और खराब लाइनों जैसी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं. जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को हर शिकायत का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए.

कपिल देव अग्रवाल ने सख्त लहजे में कहा कि यदि किसी क्षेत्र का जेई (Junior Engineer) लोगों के फोन नहीं उठाता है, तो उसके खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता और उद्योगों को बेहतर बिजली व्यवस्था देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 24 May 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Kapil Dev Agarwal UP NEWS Muzaffarnagar News
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