गाजियाबाद: पूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या, एंबुलेंस नहीं मिली तो ऐसे ले जाया गया शव

गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक पूर्व एयर फोर्सकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुड़ गई है. हैरानी की बात यह है कि हत्या मृतक के घर और पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ही अंजाम दी गई.

गाजियाबाद के थाना लोनी के अशोक विहार कॉलोनी में योगेश कुमार रहा करते थे. योगेश कुमार करीब 6 महीने पहले एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं. कल (26 दिसंबर) दोपहर करीब 1:00 बजे योगेश अपने घर से कुछ दूरी पर पैदल जा रहे थे. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी.

योगेश कुमार के हत्यारों की जांच में जुटी पुलिस

गाजियाबाद लोनी एसीपी सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक योगेश कुमार को कितनी गोली मारी गई है इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चलेगा. हत्यारे कितने थे किस वाहन पर थे इसकी भी जानकारी अभी नहीं हो पाई है. हत्यारे अशोक कुमार की हत्या कर आराम से फरार हो गए. पुलिस ने अब इस सनसनी के हत्याकांड के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया है.

हत्या के बाद मृतक को नसीब भी नहीं हुई एंबुलेंस

पूर्व एयर फोर्सकर्मी की जिस स्थान पर हत्या की गई उससे उनका घर करीब 100 मीटर की दूरी पर है तो वहीं स्थानीय पुलिस चौकी भी करीब डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर है. ऐसे में बदमाशों के हौसलों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. सबसे हैरानी वाली बात यह रही है कि हत्या के बाद योगेश कुमार को एंबुलेंस भी नसीब नहीं हुई. सीमा पर देश की रक्षा करने वाले योगेश का शव छोटा हाथी में ले जाया गया.

