हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे

CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे

By : शशांक कुमार | Updated at : 26 Dec 2025 06:18 PM (IST)
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले में शामिल गाड़ी ने ट्रैफिक डीएसपी को टक्कर मार दी. मुख्यमंत्री के कारकेड में शामिल स्कॉर्पियो ने ड्यूटी में तैनात डीएसपी को पीछे से टक्कर मार दी जिसमें उन्हें चोट लगी और वो बाल-बाल बच गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से डीएसपी को संभाला. वहां मौजूद पुलिसवालों की तरफ से गाड़ी को पीछे से हाथ मारकर रोका गया नहीं तो अनहोनी होने की सम्भावना थी.

दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिक्खों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व में आए हुए संगतों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान जब मुख्यमंत्री दीदारगंज के बाजार समिति में बने प्रकाश पुंज के पास पहुंच वॉच टावर का निरीक्षण कर रहे थे तभी ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक डीएसपी को मुख्यमंत्री के कारकेड में शामिल स्कार्पियो ने टक्कर मार दी. डीएसपी मौके पर ही  गिर पड़े.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 26 Dec 2025 06:18 PM (IST)
Breaking News Abp News
