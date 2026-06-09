गाजियाबाद में भू-माफिया पर एक्शन, 6 दिन में खाली कराया कब्जा, 5 साल बाद फिर गृह प्रवेश

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र में भू-माफिया गैंग ने एक परिवार के मकान पर कब्जा कर लिया था. जिसकी पीड़ित ने 4 जून को जिलाधिकारी से की थी. जिसके बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए भू-माफिया को बेदखल करते हुए असल मालिक को कब्जा दिलाने के साथ गृह प्रवेश भी करा दिया. डीएम रविन्द्र कुमार ने बताया कि भू-माफिया पर कार्रवाई की जाएगी.

उधर शहर में भू-माफिया द्वारा इस तरह जबरन कब्जे के मामले ने पुलिस-प्रशासन की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए थे. इस गैंग ने एक महिला के मकान पर भी कब्जा कर लिया था.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक इश्वर चंद पटेल ने 2004 में विजयनगर में दो कमरों का एक मकान खरीदा था. उसके सभी रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज उनके पास सुरक्षित हैं. 2021 में उनके पिता को कोरोना के बाद हार्ट अटैक की समस्या हो गयी. पूरा परिवार उनकी देखभाल में लगा रहा. इस बीच ताज मोहम्मद और उसके भू-माफिया गैंग जिसमें महिला समेत आठ लोग हैं. इन सभी ने मकान पर जबरन कब्जा कर लिया.

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ईश्वर चंद ने कहा कि हम लगातार ठोकरें खा रहे थे, लेकिन कब्ज़ा नहीं मिल रहा था. हमें पता चला कि ताज मोहम्मद गैंग ने चंचल नामक महिला के मकान पर भी कब्जा कर लिया था और प्रशासन ने खाली करवाया था. तब हमने भी हिम्मत करके 4 जून को जिलाधिकारी से शिकायत की.

डीएम बोले होगी सख्त कार्रवाई

डीएम गाजियाबाद रविन्द्र कुमार ने बताया कि ईश्वर सिंह पटेल की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गयी. ताज मोहम्मद के खिलाफ महिला की शिकायत पर पहले मकान खाली कराया गया था. पीड़ित परिवार को कब्जा दिला दिया गया है. मुकदमा दर्ज कर इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शिकायत के महज छह दिन के अंदर मकान पर कब्जा मिलने से ईश्वर सिंह पटेल और उनका परिवार अब खुश है और प्रशासन को धन्यवाद दे रहा है. ढोल-नगाड़ों के साथ परिवार ने गृह प्रवेश किया.

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