कमलेश बिंद एनकाउंटर के बाद एक्शन में प्रशासन, आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजार; भेजा नोटिस

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होटल व्यवसायी के बेटे की हत्या पर और फिर इसी हत्या में आरोपी कमलेश बिंद की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों के घरों को बिना मानक के बताते हुए कार्रवाई का नोटिस दिया है. हंगामा और पत्थरबाजी की घटना अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि अब पुलिस की इस कार्रवाई से आरोपियों के परिजनों में हडकंप मच गया है.

प्रशासन ने आगामी 12 जून को कार्यालय में उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया है कि आखिर उनके अवैध रूप से बनाया गया क्षेत्र को धराशाई क्यों न कर दिया जाए ? जबकि इस कार्रवाई के विरोध में परिजनों ने इसे एक तरफ़ा कार्रवाई बताया है.

डीएम के मुताबिक मानकों का उल्लंघन

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि इस मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है. अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और पुलिस के साथ ही अब प्रशासन के द्वारा चिह्नित करते हुए पाया गया है कि इनके मकान के निर्माण में RBA एक्ट का उल्लंघन है.जिसके तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया गया है और उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी.

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साथ ही उन्होंने इस मामले को जाति का संघर्ष का रूप देने के प्रयास पर कहां की हमें उन लोगों को हिदायत है कि ऐसा कार्य न करें.हम लोग उन्हें को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे.

क्या था मामला ?

होटल व्यवसायी के बेटे की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी कमलेश बिंद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. जिस पर परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था. यही नहीं इस पर जाति की वजह से हत्या का आरोप लगा. सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की. उन्होंने एनकाउंटर को गलत ठहराया.

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