कौशांबी में खुदाई करते समय ढहा मिट्टी का टीला, मां-बेटी समेत तीन की मौत, दो महिलाएं घायल

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मंझनपुर क्षेत्र में रविवार सुबह घर की पुताई के लिए तालाब में मिट्टी खोदने गईं मां-बेटी समेत तीन लोगों की मिट्टी खिसकने से मलबे में दब कर मौत हो गयी तथा दो अन्य महिलाएं घायल हो गईं. जिला प्रशासन ने इस हादसे के 12 घंटे के भीतर मृतकों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष से सहायता राशि वितरित कर दी.

पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवांक सिंह ने बताया कि मंझनपुर थाना क्षेत्र के थांबा गांव निवासी गीता देवी (35) उसकी बेटी अंकिता (छह), उत्तरा देवी (45), जितिया देवी तथा फुलिया आज सुबह पुताई करने के लिये गांव के बाहर एक तालाब से मिट्टी खोदने गई थीं. मिट्टी खोदते समय अचानक ऊपर से मिट्टी खिसकने से एक बड़ा ढेर उनके ऊपर गिर गया जिसमें वे सभी दब गयीं.

मिट्टी खोदने गईं महिलाओं पर गिरा ढेर

पुलिस अधिकारी ने कहा कि चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से सभी को मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला लेकिन तब तक गीता देवी (35), उसकी बेटी अंकिता (छह) और उत्तरा देवी (45) की मौत हो चुकी थी.

सिंह ने बताया कि हादसे में घायल जितिया देवी व फुलिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शव पोस्टमार्टम के लिये भेजे गये हैं. जिला प्रशासन ने मिट्टी धंसने से हुए हादसे के 12 घंटे के भीतर मृतकों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत कोष से सहायता राशि वितरित कर दी.

प्रशासन ने मुहैया कराई सहायता राशि

जिला प्रशासन ने तीनों मृतकों के वारिसों के बैंक खातों में चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित कर दी है. जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि प्रशासन आपदा की स्थिति में पीड़ितों के साथ खड़ा है. भविष्य में भी ऐसी घटनाओं में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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दोनों डिप्टी सीएम ने जताई संवेदनाएं

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “कौशांबी में मिट्टी का टीला ढहने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें व शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। ॐ शांति!”

वहीं, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, “जनपद कौशांबी के मंझनपुर (थाभां गांव) में मिट्टी का टीला ढहने से हुई जनहानि की अत्यंत हृदयविदारक एवं दुःखद सूचना प्राप्त हुई। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं.”

पाठक ने कहा, “प्रभु श्रीहरि जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें व शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।ॐ शांति!”

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