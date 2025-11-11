Exclusive: शाहीन के पिता बोले- बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है कनेक्शन

दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच जारी और इसके तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से भी जोड़े जा रहे हैं. इसे लेकर फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन शाहिद के घर पर भी एनआईए, एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची. इस दौरान शाहीन के पिता शाहिद अंसारी ने कहा हमारी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती.

फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के पिता ने कहा, मेरे तीन बच्चे हैं, बड़ा बेटा शोएब है जो मेरे साथ रहता है, दूसरी शाहीन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं. मुझे यकीन नहीं है, मैंने एक महीने पहले शाहीन से बात की थी, परवेज से हर हफ्ते बात होती है.

बता दें कि जिस डॉक्टर शाहीन को कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है उसका परिवार लखनऊ के डालीगंज स्थित 121 नंबर मकान में रहता था. पिता ने बताया शाहीन तीन भाई बहन है, सबसे बड़ा बेटा शोएब यहीं पिता के साथ रहता है और दूसरे नंबर पर शाहीन थी जिसकी कल गिरफ्तारी हुई है. शाहीन ने इलाहाबाद से मेडिकल की पढ़ाई की थी और तीसरे नंबर का बेटा परवेज है, जिसके घर पर आज सुबह छापेमारी हुई है.

फरीदाबाद में नौकरी करती थी शाहीन

पिता ने कहा कि शाहीन काफी समय पहले यहां से चली गई थी. फरीदाबाद में नौकरी करती थी, उसकी शादी महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से हुई थी, तीसरे नंबर का भाई परवेज है जिसके घर पर आज सुबह छापेमारी हुई है. पिता ने कहा कि उसे नहीं भरोसा की उसकी बेटी ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त है. शाहीन लगभग डेढ़ साल पहले अपने पिता से मिलने लखनऊ पहुंची थी और पिता से एक महीने पहले शाहीन की बात हुई थी.

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता रही है शाहीन

बता दें कि डॉक्टर शाहीन कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत रही हैं. लोक सेवा आयोग से उसका चयन हुआ था. साल 2009-2010 के बीच कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए तबादला भी हुआ. फिर साल 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक बिना सूचना अनुपस्थित हो गई, सूबे में चर्चा के बाद मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड चेक कराया गया.

'कहीं ना कहीं कमी है और शर्मिंदगी...', दिल्ली धमाके को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद