'पूरा NCR ज्वालामुखी के मुहाने पर जब सहारनपुर तक...' फरीदाबाद मामले पर यूपी के EX DGP का बयान

हरियाणा स्थित फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटकों और हथियारों की बरामदगी पर उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक विक्रम सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पूरा एनसीआर ज्वालामुखी पर बैठा था.

फरीदाबाद से 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट मिलने पर, पूर्व DGP विक्रम सिंह ने कहा कि 'यह कुछ ऐसा था जैसे बाल-बाल बचना. यह एक वेक-अप कॉल है कि दुश्मन दरवाज़े के अंदर है. अगर वे तीन क्विंटल विस्फोटक सामग्री स्मगल कर सकते हैं, तो सोचिए इसका कितना विनाशकारी असर होता और 300 किलो की कितनी विनाशकारी शक्ति होती. वह JEM, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है; अज़हर मसूद एक इंटरनेशनल लेवल पर घोषित और इनाम वाला आतंकवादी है जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है.

' फरीदाबाद में एक गोदाम बनाने में सफल हो जाते हैं तो...'

भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत मुंहतोड़ जवाब दे. इस मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया है, लेकिन JEM ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया है कि अब वे डॉक्टर, पोस्टग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा वाले पोस्टग्रेजुएट डॉक्टरों को स्लीपर सेल के तौर पर शामिल कर रहे हैं. अगर आप सहारनपुर में काम करने, वहां शादी करने और अब फरीदाबाद में एक गोदाम बनाने में सफल हो जाते हैं, तो पूरा NCR लगभग एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा था. सभी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देनी होगी, और पुलिस को प्रोएक्टिव होना होगा ताकि ऐसे छिपे हुए दुश्मन बच न पाएं.

इसी मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां ​​देश के दुश्मनों का पता लगा रही हैं. देश के दुश्मन हर कोशिश करते हैं लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ​​उनकी सभी कोशिशों को नाकाम कर देती हैं. यह एक बड़ी सफलता है. यह देश में एक बड़े हमले की साज़िश थी...यह आतंकवाद-मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ी सफलता है.