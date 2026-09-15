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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में आया UCC तो BJP से ज्यादा सपा-कांग्रेस का फायदा! एक्सपर्ट ने बताया कैसे?

UP में आया UCC तो BJP से ज्यादा सपा-कांग्रेस का फायदा! एक्सपर्ट ने बताया कैसे?

यूपी में 2027 चुनाव से पहले यूसीसी लागू होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस बीच एक्सपर्ट ने समाजवादी पार्टी को नुकसान न होने की बात कही है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Sep 2026 05:29 PM (IST)
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गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीए शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड लागू करने के बायन से राजनीतिक बहस छेड़ दी है. ऐसे में अब यूपी की राजनीति में भी घमासान मच गया है. अब यूपी में 2027 से पहले यूसीसी लागू करने पर चर्चा तेज होने के बाद वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय ने बड़ी बात कह दी है. 

इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यूपी में यूसीसी आया तो बीजेपी से ज्यादा इसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होगा. इस पर बताते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक सपा की बात है वह इसके समर्थन में नहीं होगी. वह कहेंगे कि इसको टाला जाना चाहिए.

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सपा के लोग यह भी कहेंगे कि इसको लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग लोगों के अपने-अपने रीति-रिवाज हैं. उसमें कोई समानता नहीं लाई जानी चाहिए. भारत विविधता का देश है. इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा की जाती रही हैं. 

समाजवादी पार्टी को यूसीसी से नहीं होगी दिक्कत- एक्सपर्ट

एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि इससे समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. अगर यूपी सरकार 2027 के पहले यूसीसी लागू कर देगी तब भी सपा को इससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सपा का वोट बैंक बिल्कुल अलग है. क्योंकि बीजेपी के जो खिलाफ वाले लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तो समाजवादी पार्टी को इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, देश की बहुत बड़ी आबादी चाहती है कि देश में सामान नागरिक संहिता लागू हो. सभी नागरिकों को सामान अधिकार मिले. यह बहस काफी लंबी है और आजादी के बाद से ही जारी है. संविधान निर्माण के समय भी इस पर भीमराव अंबेडकर समेत कई लोगों ने इसके पक्ष में काफी जोरदार तर्क दिए थे और अनुच्छेद 44 में कहा भी गया है कि सामान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश होगी. इस पर एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यह कोशिश ठीक है. बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Ajay Rai BJP Akhilesh Yadav UCC UP NEWS SAMAJWADI PARTY CONGRESS
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