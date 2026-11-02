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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर में आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटाए, एक्शन की भी तैयारी

रामपुर में आजम खान के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटाए, एक्शन की भी तैयारी

समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों को लेकर रामपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. साथ ही पोस्टर्स को तत्काल प्रभाव से हटवा दिया है.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 02 Nov 2026 04:05 PM (IST)
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रामपुर की सड़कों पर 'जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे' लगे पोस्टर्स पर पुलिस ने संज्ञान लिया है. समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों को लेकर रामपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बिना अनुमति लगाए गए पोस्टरों को तत्काल प्रभाव से हटवा दिया है.

दरअसल, रामपुर की सड़कों पर लगे पोस्टर्स में सरकार बनने पर आजम खान के साथ हुए कथित जुल्मों का हिसाब लेने की चेतावनी दी गई थी. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बिना अनुमति लगाए गए पोस्टरों को हटवा दिया है. साथ ही मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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बिना अनुमति लगाए गए पोस्टर्स- ASP

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि जनपद में कुछ पोस्टर लगाए जाने का मामला संज्ञान में आया था. पोस्टर बिना अनुमति लगाए गए थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटवा दिया गया है. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टर लगाने वालों की पहचान की जा रही है.

पोस्टर में क्या लिखा है?

बता दें कि रामपुर में लगे समाजवादी पार्टी के पोस्टर में लिखा है, 'जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे', आजम खान पर हुए एक-एक जुल्म का सरकार बनने के बाद हिसाब होगा.' फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पोस्टर्स को हटवा दिया है.

जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई- ASP

एएसपी अनुराग सिंह के मुताबिक, जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की जांच शुरू होने के बाद पोस्टर लगाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब देखना होगा कि जांच में किन लोगों के नाम सामने आते हैं और पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 02 Nov 2026 04:05 PM (IST)
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