UP चुनाव 2027: संजय निषाद करेंगे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, सर्वसमाज पर रहेगा फोकस

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर छोटी- छोटी पार्टियों ने भी अपनी ताकत को दिखाने का फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अब अपने राजनीतिक प्रभाव को सिर्फ निषाद समाज तक सीमित रखने के बजाय सर्वसमाज तक पहुंचाने पर काम करेंगे. इसको लेकर वे जल्द ही लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे है.

निषाद पार्टी ‘सामान्य वर्ग संवैधानिक सुरक्षा अधिकार सम्मेलन’ करने जा रही है. पार्टी के इस आयोजन को चुनाव से पहले बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. संजय निषाद का दावा है कि सम्मेलन में एक लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे. खास बात ये है कि इसमें सिर्फ निषाद समाज के लोगों के अलावा दलित, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को भी एक मंच पर आएंगे. अलग-अलग जातियों के प्रमुख नेता और प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की बात कही गई है.

निषाद पार्टी का संदेश, राजनीति एक जाति तक सीमित नहीं

संजय निषाद को लंबे समय से निषाद समाज का मुख्य राजनीतिक चेहरा माना जाता है. 2022 चुनाव में गठबंधन में 11 सीटें जीती थी. इसमें निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 6 और 5 बीजेपी के चिन्ह पर जीती थी. पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है इस बार पार्टी अपना दायरा बढ़ाते हुए और ज्यादा सीटों पर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के मूड पर है. जिसको देखते हुए इस सम्मलेन को करने की योजना बनाई गई है. ऐसे में सभी वर्गों को जोड़कर बड़ा सम्मेलन करना उनकी रणनीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है. इसके जरिए वह यह संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं कि निषाद पार्टी की राजनीति केवल एक जाति तक सीमित नहीं है.

सम्मेलन के जरिए संजय निषाद संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सम्मान और अलग-अलग जातियों को मिले अधिकारों का मुद्दा उठाएंगे. उनका कहना है कि कार्यक्रम का मकसद हर जाति के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें उनका हक दिलाने की आवाज बुलंद करना है.

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यूपी की सियासत में जातीय समीकरण अहम हिस्सा

संजय निषाद ने कहा कि सम्मेलन में किसी एक जाति की बात नहीं होगी, बल्कि हर जाति के सम्मान और अधिकारों की बात की जाएगी. उनका कहना है कि समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा की जाएगी. इस आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने है. ऐसे में अब उसमें वक्त बहुत कम बचा है.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20.7 फीसदी थी, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 19.3 फीसदी दर्ज की गई थी.

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