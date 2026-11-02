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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत, आजमगढ़ के बाद अब मीरजापुर? 28,000 नाम रिपीट, कैसे हुआ खुलासा?

पीलीभीत, आजमगढ़ के बाद अब मीरजापुर? 28,000 नाम रिपीट, कैसे हुआ खुलासा?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक है. मीरजापुर में भी समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं के नाम दोहराने का आरोप लगाया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 02 Nov 2026 04:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक है. पार्टी ने अब मीरजापुर में भी समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं के नाम दोहराने का आरोप लगाया है. पार्टी ने जिले की पांचों विधानसभा सीटों में 28,018 मतदाताओं के नाम दो से तीन बार दर्ज होने का दावा किया है. इससे पहले पीलीभीत और आजमगढ़ में भी यही मामला सामने आया था. इस मामले को लेकर सपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपी है.

सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिले की मतदाता सूची की जांच की. इसमें मीरजापुर सदर में 4,353, चुनार में 5,475, छानबे में 5,120, मझवां में 6,403 और मड़िहान में 6,667 मतदाताओं के नाम एक से अधिक बार दर्ज मिले हैं.

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नामों के दोहराव का आरोप

चुनार विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 208 और 298 पर प्रदीप कुमार पुत्र नंदलाल का नाम दर्ज होने का दावा किया गया है. इसी तरह बूथ संख्या 182 और 236 पर प्रदीप कुमार पुत्र पन्नालाल तथा बूथ संख्या 249 और 386 पर प्रदीप कुमार पुत्र मोहन का नाम दो-दो बार दर्ज बताया गया है. बूथ संख्या 342 और 344 पर प्रभावती का नाम तीन बार दर्ज हुआ है. मझवां विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 222, 66 और 87 पर गोगहरा गांव की अनीता देवी का नाम तीन बार दर्ज हुआ है.

मैनपुरी में भी वोट शिफ्ट करने का आरोप

मैनपुरी में पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि भोगांव विधानसभा क्षेत्र में सपा समर्थकों के वोट उनके नजदीकी मतदान केंद्रों से हटाकर दूर के बूथों पर कर दिया गया है. सपा ने इसके पीछे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और पूर्व मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री के दबाव का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि भाजपा नेताओं के दबाव में दर्जनों बूथों पर हजारों समर्थकों के वोट प्रभावित किए जा रहे हैं. सपा ने निर्वाचन आयोग से मामले की जांच कर बूथ बदलने की प्रक्रिया रोकने की मांग की है.

प्रशासन ने भी मानी विसंगतियों की संभावना

उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि ऑनलाइन मतदाता सूची अपडेट करते समय नेटवर्क की समस्या के कारण बीएलओ या निर्वाचन कर्मचारियों से दोबारा नाम दर्ज हो सकते हैं. इससे एक ही मतदाता का नाम दो या तीन बार दिखाई देने लगता है. उन्होंने कहा कि चार जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. इससे पहले सामने आने वाली त्रुटियों की जांच कराकर सुधार कराया जाएगा.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 02 Nov 2026 04:49 PM (IST)
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