महोबा: बिना सुरक्षा इंतजाम पिकअप में ले जा रहे थे 1250 किलो विस्फोटक, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के महोबा में पकड़े गए अवैध विस्फोटक मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. कबरई थाना क्षेत्र में पकड़े गए पिकअप वाहन से 1250 किलो अवैध सोलर बूस्ट विस्फोटक बरामद हुआ था. जांच में आरोपी वाहन चालक और उसका साथी विस्फोटक से जुड़े वैध प्रपत्र और जीएसटी ई-वे बिल नहीं दिखा सके. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है. वहीं इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी आरोपियों समेत चार लोगों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बता दें कि कबरई थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी रोड पर पकड़े गए विस्फोटक से भरे पिकअप लोडर वाहन मामले में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है. प्रवर्तन दल और पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन संख्या यूपी 95 एटी 1646 को रोका था, जिसमें 50 गत्तों में भरा हुआ कुल 1250 किलोग्राम सोलर बूस्ट नाइट्रेट मिक्सर अवैध विस्फोटक लदा हुआ था.

विस्फोटक सामग्री के वैध प्रपत्र पेश नहीं कर सके आरोपी

मौके पर मौजूद वाहन चालक रामहेत पाल और उसका साथी तुलसीदास पूछताछ के दौरान विस्फोटक सामग्री के संबंध में कोई भी वैध और पूर्ण प्रपत्र पेश नहीं कर सके. जांच में सामने आया कि वाहन का चालक प्रशिक्षित भी नहीं था और बिना किसी सुरक्षा मानकों के भारी मात्रा में विस्फोटक को आबादी वाले क्षेत्रों से ले जाया जा रहा था. इस गंभीर सुरक्षा चूक और अवैध परिवहन के खुलासे के बाद नायब तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी सामग्री को वैध मैग्जीन धारक की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखवाया गया. सूचना पर एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे और सीओ रविकांत गौड़ भी जांच करने पहुंचे.

इस मामले को लेकर एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच के बाद ड्राइवर रामहेत पाल उसके साथी तुलसीदास, विस्फोटक उपलब्ध कराने वाले राहुल चतुर्वेदी और पट्टा धारक विपुल अग्रवाल के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5, 6 तथा बीएनएस की धारा 61 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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वाहन में पाई गई 1,250 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री

चेकिंग के दौरान वाहन में विस्फोटक सामग्री के परिवहन से संबंधित वैध प्रपत्र नहीं पाए गए तथा वाहन में करीब 1,250 किलोग्राम अवैध विस्फोटक सामग्री पाई गई. विस्फोटक सामग्री अवैध पाए जाने पर थाना कबरई पर समीचीन धाराओं में 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है.