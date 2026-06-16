उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में टिन्नू यादव ने कहा है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. एबीपी न्यूज़ से एक्स्क्लूसिव बातचीत में उन्होंने यह भी दावा किया है कि चल, अचल संपत्ति बनाने के दावे निराधार हैं और उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है.

टिन्नू यादव ने कहा जिस मकान की चर्चा हो रही है, वह जमीन मैंने साल 2008 में खरीदी थी. बाद में साल 2015-16 में उस निर्माण कराया था. एबीपी न्यूज़ से टेलीफोनिक वार्ता में यह पूछे जाने पर कि क्या मंदिर में ऐसा कोई घोटाला है, टिन्नू ने कहा कि चढ़ावे से मेरा कोई वास्ता नहीं हैं. मेरा इस मामले से कोई मतलब नहीं है. मैं उस परिसर में साफ-सफाई, बिजली, पानी और देखरेख समेत इत्यादि की सुविधाओं पर निगाह रखता हूं.

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चंपत राय से कैसे जुड़े टिन्नू यादव?

यह पूछे जाने पर कि उन्होंने मंदिर बनने के बाद अचल संपत्तियां बनाई, टिन्नू ने कहा कि यह गलत है. मेरी जमीन का साल 2008 में मैंने बैनामा कराया और घर 2015-16 में बना.

उन्होंने कहा कि मैं साल 1988 में ओटीसी (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण कार्यक्रम) कर के आया. साल 1993 में से मैं राम जन्म भूमि विश्व हिन्दू परिषद् से जुड़ा. चंपत राय से रिश्तों पर टिन्नू ने कहा कि मैं काम करता रहा यहां, जब फैसला आया तो हमको जन्मभूमि भेज दिया गया.

उन्होंने कहा कि मैं संगठन का ड्राइवर था. टिन्नू ने बातचीत के क्रम में बताया कि जब राम मंदिर का फैसला आया, उसके बाद जब यहां एलएंडटी (कंस्ट्रक्शन कंपनी) आई तो हमने उसको अपना मकान किराये पर दिया.

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बता दें राम मंदिर के निर्माण में श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एलएंडटी कंपनी की सेवाएं लीं थीं.

उधर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में गठित विशेष जांच टीम, अयोध्या में ही और विभिन्न लोगों से पूछताछ कर रही है. इस टीम को गठन से 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है.