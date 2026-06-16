हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लव जिहाद' पर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, 'बेटियां सतर्क रहें, देश के सामने...'

'लव जिहाद' पर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, 'बेटियां सतर्क रहें, देश के सामने...'

Rambhadracharya News: रामभद्राचार्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब हिंदू समाज की अपेक्षाएं अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर भी हैं.बोले अब मथुरा, काशी -संभल पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए.

Reported By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 16 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कथावाचक रामभद्राचार्य ने 'लव जिहाद' को लेकर बड़ा बयान दिया. साथ ही उन्होंने बेटियों को सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश दो प्रकार की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिन्हें उन्होंने 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' बताया. उन्होंने कहा कि देश की बहन-बेटियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है. उनके अनुसार कई मामलों में बेटियों को प्रेम संबंधों के नाम पर धोखा दिया जा रहा है और बाद में उनके साथ गंभीर अपराध किए जा रहे हैं.

रामभद्राचार्य अकराबाद थाना क्षेत्र स्थित लधौआ चीनी मिल परिसर में श्रीराम कथा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया है. कथा के दौरान उन्होंने लव जिहाद, लैंड जिहाद, अयोध्या राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, काशी और संभल समेत कई विषयों पर खुलकर अपनी बात कही। उनके बयानों के बाद कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का माहौल बन गया.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

लव जिहाद को लेकर चेताया 

उन्होंने कहा कि देश में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें युवतियों की हत्या कर उनके शवों के टुकड़े किए गए और उन्हें फ्रिज में छिपाया गया.उन्होंने कहा कि समाज को ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए अपनी बेटियों को जागरूक और सुरक्षित रखने की दिशा में काम करना चाहिए. रामभद्राचार्य ने कहा कि परिवारों को भी अपनी संतानों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है ताकि वे किसी प्रकार के छल या धोखे का शिकार न हों.

यह भी पढ़ें: अखिलेश के सांसद का नाम लेकर यूपी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- वो अब...

राममंदिर हिनू समाज की आस्था का प्रतीक 

कथा के दौरान उन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह करोड़ों रामभक्तों की आस्था और लंबे संघर्ष का परिणाम है.उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने न्यायालय में गवाही दी थी और उनकी गवाही निर्णायक साबित हुई. उन्होंने कहा कि वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, जो सनातन संस्कृति और हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक बन गया है.

मथुरा-काशी और संभल की उठाई अब मांग 

रामभद्राचार्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब हिंदू समाज की अपेक्षाएं अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर भी हैं.उन्होंने कहा कि अब कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, काशी और संभल से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि को लेकर उनका व्यक्तिगत संकल्प है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का मुद्दा उनके अनुसार समाधान तक नहीं पहुंचता, तब तक वह भगवान कृष्ण के किसी भी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे.

उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत संकल्प है और वह इसे पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं.उनके इस बयान पर कथा स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाकर समर्थन व्यक्त किया.कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और कथा का श्रवण करते रहे.

अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग 

रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन में अलीगढ़ के नाम को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ का नाम बदलकर 'हरिगढ़' किया जाना चाहिए.उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है तथा इसके नाम को सनातन परंपरा से जोड़ने की आवश्यकता है. उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई.

कथा के दौरान उन्होंने भगवान राम के आदर्शों, मर्यादा, धर्म और राष्ट्र निर्माण में सनातन संस्कृति की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन मानव समाज के लिए आदर्श है और प्रत्येक व्यक्ति को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है.

यह भी पढ़ें: Dehradoon News: भाजपा नेता हत्याकांड के बाद दहशत, विकासनगर में 25 मुस्लिम परिवारों का रातोंरात पलायन

Published at : 16 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News Rambhadracharya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लव जिहाद' पर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, 'बेटियां सतर्क रहें, देश के सामने...'
'लव जिहाद' पर रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, 'बेटियां सतर्क रहें, देश के सामने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सांसद का नाम लेकर यूपी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- वो अब...
अखिलेश के सांसद का नाम लेकर यूपी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- वो अब...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradoon News: भाजपा नेता हत्याकांड के बाद दहशत, विकासनगर में 25 मुस्लिम परिवारों का रातोंरात पलायन
भाजपा नेता हत्याकांड के बाद दहशत, विकासनगर में 25 मुस्लिम परिवारों का रातोंरात पलायन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: बैरागीवाला हिंसा पर देहरादून पुलिस का एक्शन, 150 से अधिक उपद्रवियों पर FIR, 5 गिरफ्तार
बैरागीवाला हिंसा पर देहरादून पुलिस का एक्शन, 150 से अधिक उपद्रवियों पर FIR, 5 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Vedang Raina को पसंद है ओल्ड-स्कूल रोमांस, आज भी लिखना चाहते हैं लव लेटर्स
US Iran Peace Deal: Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 'वसूली' शुल्क? | Trump | Breaking
Uddhav Thackerey on MPs : पार्टी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब | Shivsena UBT
Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
E20 पेट्रोल में सचमुच होता है 'गन्ने का रस'? सिक्किम के वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर क्यों टूट पड़ीं चींटियां, जानिए पूरी सच्चाई
E20 पेट्रोल में सचमुच होता है 'गन्ने का रस'? सिक्किम के वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर क्यों टूट पड़ीं चींटियां, जानिए पूरी सच्चाई
पंजाब
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
तमिल सिनेमा
Karuppu Box Office Closing Collection: ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या-तृषा की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
DRDO Missile Test: पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
Embed widget