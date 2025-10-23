लखनऊ में DRDO के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट इंजीनियर की संदिग्ध मौत, दिवाली पर आए थे घर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आलमबाग के ओमनगर में रहने वाले DRDO इंजीनियर आकाश गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आकाश दिल्ली में तैनात थे और इन दिनों ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे. वे दिवाली की छुट्टियों में परिवार के पास आए थे.

मंगलवार (21 अक्टूबर) की रात वॉलीबॉल खेल कर आने के बाद अचानक आकाश की तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें लोकबन्धु अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शुरुआती जांच में इसे हार्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. उधर आकाश की अचानक मौत से उनके परिजनों और साथियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

6 महीने पहले हुई थी शादी

बता दें कि आकाशदीप गुप्ता मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे और दिल्ली में DRDO के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. आकश पिछले 3 साल से रक्षा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, जबकि कुल 7 वर्षों से ब्रह्मोस मिशन का हिस्सा बने हुए थे. आकाश अभी महज 30 साल के ही थे और उनकी शादी भी 6 महीने पहले ही हुई थी. अचानक आकाश की मौत से परिजनों का बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की जांच

आकशदीप की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. लेकिन वहां से कोई मौत का स्पष्ट कारण नहीं मिला, जिसके बाद विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे फोरेसिंक जांच के लिए भेजा जाएगा. शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

खेल का शौक़ीन थे आकाशदीप

उधर परिवार ने बताया कि आकाशदीप पूरी तरह स्वस्थ थे और कोई भी पुरानी बीमारी नहीं थी. बस खेलने का शौक था. दोस्तों ने भी यही बताया कि मंगलवार को वॉलीबॉल खेल कर ही लौटे थे. ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी. फिर अचानक मौत ने स्तब्ध कर दिया है.